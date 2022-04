Najveći televizijsko-pjevački spektakl "Masked Singer" večeras je krenuo s emitiranjem na RTL-u, a pravila showa su jednostavna - "nakon tri pjevačka duela, ostat će tri maske koje imaju najmanje glasova publike, a dobit će mogućnost otpjevati još jednu pjesmu. Ona maska koja će imati najmanji broj glasova publike prva će se razotkriti i napustiti show'', objasnila je voditeljica Antonija Blaće.

Led je u showu Masked Singer probio Slatkač, a nakon njega je uslijedio nastup Profesora Balthazara.

Nakon što su vidjeli prve tragove o Balthazaru, koji je otpjevao pjesmu Rag' n' Bone' Man-a, "Human", detektivi Masked Singera su, nakon oduševljenja nastupom, krenuli s pogađanjem, piše RTL.hr. "Mi već znamo tko je", kazala je Ida Prester. "Duhovit, iz Bosne je sto posto!", rekao je Enis Bešlagić pa dodao kako misli da je riječ o Edi Maajki. Ida je zaključila da je riječ o Željku Bebeku, a Balathazar je potom otkrio i jedan novi trag o sebi.

"Što nema, a treba mi, ja izmislim", rekao je Balthazar. Ida se onda predomislila i zaključila da je možda neki političar te da je možda Kerum. Borko je pak zaključio da bi mogao biti Ćiro Blažević zbog osmijeha koji se nalazi na maski.

Nakon oba nastupa Antonija je najavila da je došao trenutak otkriti koja se maska više svidjela publici koja je morala glasovati putem uređaja. ''Maska koja direktno ide dalje je Slatkač!'', otkrila je Antonija glasove, a Balthazar ima još jednu šansu otpjevati novu pjesmu u duelu.

Drugi par maski koji se borio u pjevačkom duelu bile su Licitarsko srce i Torpedo. Licitarsko srce otpjevalo je pjesmu Janis Joplin, "Piece of my Heart". T"o mogu biti i muške noge, a ako je muško onda to jedino može biti Mario Petreković", pogađala je Ida nakon nastupa, a poslije dodala da je moguće da je i Hana Huljić. Borko je rekao da misli da su ovako lijepe noge od Ljupke Gojić, a Antonija je rekla da je Licitarsko srce Mila Elegović Balić.

Nakon što je Torpedo otpjevao pjesmu Crvene Jabuke "Dirlija", i on je dao još jedan trag. "Često volontiram po šumama". Nakon dugog premišljanja panel detektiva zaključio je da bi ispod maske Torpeda mogao biti Anton Rudan, Dražen Turina Šajeta, David Skoko ili Mrle iz grupe Let 3. Uslijedilo je glasovanje publike, a manje glasova dobio je Torpedo te tako i on odlazi u eliminacije.

Posljednji duelisti bile su maske Meduza i Tintilinić. Meduza je otpjevala Madonninu pjesmu "Like a Virgin", a potom im dala trag da je inače velika brbljavica. Ida je rekla da bi to mogla biti Vlatka Pokos, Enis je rekao da je Nina Badrić, Borko je vidio Bornu Rajić, a Antonija je zbog avionske karte LA -Pariz koja je bila u prilogu, zaključila da je to Lana Jurčević.

Tintilinić je pjevao "Uptown Fun" Marka Ronsona i Brune Marsa, a 'detektivi' su brzo primijetili da Tintilinić ima ženski vokal. "Nekada sam imao prazno platno, a sada sam pun boj"', otkrio je još Tintilinić. Borko je rekao da je Tintilinić Alemka Markotić, Enis je pomislio da je Bare, a Ida je ponovno pomislila da je Luka Nižetić. Publika je na kraju odlučila da je bolje pjevala Meduza pa se Tintilinić također našao u eliminacijskoj rundi uz Balthazara i Torpedo.

'Posljednja šansa'

Tri maske nastupile su još jednom u rundi "posljednja šansa". Balthazar je ponovno nastupio s pjesmom "Unchain My Heart" Joe Cockera, gdje su svi zaključili da Balthazar odlično pjeva, a ovog su puta pomislili su na druga poznata imena. Torpedo je otpjevao pjesmu Doris Dragović "Željo moja", a Tintilinić od Blondie "One Way or Another".

Na publici je ostalo da glasuje koji im se nastup najviše svidio, a tko najmanje. Tintilinić je osvojio najviše glasova, a najmanje je osvojio Balthazar pa je on bio taj koji je morao otkriti svoj identitet. Detektivi su imali još jednu šansu, a Borko je rekao da je Balthazar Ćiro Blažević, Ida je rekla da je Senna M, Enis je Edu Maajku stavio ispod maske, a Antonija DJ Krmka.

Došlo je vrijeme da Balthazar skine svoju masku, a ispod nje se nalazio glavom i bradom "kralj hrvatske dance muzike" - Senna M. "Nisam pjevao 20 godina i nemam vam što reći nego hvala na lijepim komplimentima koje ste mi dali, a nije lako pjevati ispod ovakve maske", otkrio je sretno Senna te otpjevao, ovaj put bez maske pjesmu "Human".