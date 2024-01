Martina Bede nije pronašla sreću u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' s farmerom Sinišom Markovićem, no ona joj se nasmiješila izvan emisije. Nakon snimanja na društvenim je mrežama upoznala Ivana i par se zaljubio, a nedavno se i zaručio. Početkom prosinca proslavili su prvu godišnjicu veze, a Ivan ju je zaprosio kada su išli posjetiti Božićnu priču obitelji Salaj u Čazmi.

"Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio", ispričala je Martina za RTL.hr, a na društvenim mrežama je podijelila video svoje prosidbe.

Martina je sada otkrila i detalje svadbe koju počinju planirati.

"Imanje se zove seoski turizam Kunek. Ako bude sve kako treba, tamo bismo se trebali vjenčati jer sad ćemo ići gledati za vjenčanje sve to i da odaberemo datum'', ispričala je buduća mladenka za RTL.hr te otkrila da na svoj poseban dan voljela nositi vjenčanicu s kristalima.

Foto: RTL Foto: RTL Martina Bede

