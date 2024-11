Marija se žrtvovala zbog Antonije: 'Da je bio bilo tko drugi, ne bih to napravila'

I deseto vaganje u "Životu na vagi" neće ostati upamćeno po fantastičnim rezultatima, pohvaliti se može samo Davorku koja najviše gubi iako vježba po prilagođenom programu, da bi na kraju najlošije bile Antonija i Marija, koja smatra da je Tonki potrebniji ostanak te da je ona spremna za vanjski svijet.

Prva je na vaganje stigla Alina, koja ima problema s hormonima. Na zajedničkoj nagradnoj večeri sa svojim timom nije se ustručavala pojesti smuđa jer ne želi da joj hrana postane neprijatelj. Priznala je da je ponovno stalno gladna te da nema dobra očekivanja od vage. Na posljednjem vaganju imala je 112,1 kilogram, skinula je 1,7 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Esmir je pohvalio svoj tim, a Edo njega jer je dobar kapetan. Prošli put imao je 124,6 kilograma, sad je izgubio 1,5 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Tvoji su došli do razine gdje ne mogu gubiti četiri, pet kilograma“, govorila je Mirna Edi. „Pretvaraju mi se kilogrami u mišiće“, rekao je Esmir.

Foto: RTL

Marija je presretna je što sada može sjesti na svaki stolac. Prošli put imala je 134,9 kilograma, skinula je 0,6 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase. „Katastrofa! Razočaranje veliko, užasan rezultat“, rekla je Marija, a Mirna je baš bilo žao jer zna koliko se trudila. „Žensko tijelo je nepredvidiv stroj, jako puno faktora nama otežava taj cijeli proces i ne vrijede ista pravila kao za muškarce“, objasnila je Mirna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Ivicu i dalje bole leđa, ali svjestan je da je to zbog njegove težine. Ponovno su se dotaknuli toga što je rekao da neće moći vježbati u teretani, nego će samo šetati kad izađe iz showa jer nema vremena zbog obaveza. „Imam drugih poslova koji su fizički jako teški i koje su dosad odrađivali moj brat ili otac. To ću sad ja preuzeti i to će mi biti jedna vrsta treninga“, rekao je Ivica, koji je prošli put imao 207,6 kilograma, skinuo je 2,5 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Nadao sam se više“, rekao je.

Foto: RTL

Tonka je presretna što se uspjela popeti na pješčano brdo. I dalje je zadovoljna u showu i vjeruje da će za nekoliko godina biti fit. Prošli put imala je 183,9 kilograma, skinula je 0,8 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase. „Postoji zdravstvena pozadina ovog rezultata jer Tonka ima disbalans hormona, što otežava ženama proces mršavljenja. Ali nemoj da te to pokoleba“, rekla je Mirna.

Foto: RTL

Antonio je pričao koliko je zavolio treninge jer se poslije ljepše i bolje osjeća. Na posljednjem vaganju imao je 127,1 kilogram, skinuo je 1,5 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Ako se ovako nastavi, bojim se da ćemo ići u eliminacije. Oslanjamo se na Matea i Davorku koja je u nekom potpuno drugom procesu“, rekao je Edo.

Foto: RTL

Tomo je priznao da još ne bi volio otići zato što je to već jednom doživio. Prošli put imao je 136,3 kilograma, izgubio je 3,4 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase. „Imam dojam da se trgnuo otkako se vratio iz vanjskog svijeta“, komentirala je Mirna koja se nada da će tako i nastaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Mateo je zadovoljan prošlim ciklusom i što trenira s Edom, ali nije sretan kad ga kritizira. Prošli put imao je 159,1 kilogram, izgubio je 3,1 kilogram, što je 1,9% tjelesne mase. Želio je skinuti pet kilograma, ali nada se da će to nadoknaditi na idućem vaganju.

Foto: RTL

Mirna je komentirala kako se Nikolina odlično snašla u ulozi kapetanice tima, a ona je otkrila kako se počela uređivati te da se osjeća puno ženstvenije. Na posljednjem vaganju imala je 134,6 kilograma, skinula je tri kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljednja je stigla Davorka koja je bila zabrinuta i zbog svog i rezultata tima. Prošli put imala je 114,6 kilograma, izgubila je 4,4 kilograma, što je 3,8% tjelesne mase. „Presretna sam!“ rekla je Davorka, a

Foto: RTL

Edo dodao: „Ona je sjajan primjer za sve ljude koje će ovo vidjeti jer uz sve te bolove i teškoće se može, treba samo biti ustrajan i strpljiv. Čini mi se da Davorka postaje glavna priča ove sezone.“

Crveni tim izgubio je 9,5 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase dok su plavci izgubili 13 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. Kad im se pribroje prednosti, crveni su skinuli 14,5 kilograma, odnosno, 2,1% tjelesne mase, a plavi tim 19 kilograma, odnosno, 2,6% tjelesne mase.

Foto: RTL

Crveni tim išao je u eliminacije, a natjecatelji su trebali birati između Antonije i Marije, koja misli da je Tonki potrebnije da ostane još neko vrijeme u showu. „Ja sam svoju priliku od Larise dobila u šestom tjednu, a ona dobiva od mene u desetom. Da je bio bilo tko drugi, ne bih to sigurno napravila, ali u ovom trenutku, to sam osjetila da moje srce želi“, rekla je Marija i napustila show. „Nisam sigurna da će Antonija iskoristiti tu priliku. Nažalost“, komentirala je Alina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Antonija je plakala, a Marija je sigurna da će se sad pokrenuti. Tijekom deset tjedana u 'Životu na vagi' Marija je skinula 28,8 kilograma, što je 17,7% tjelesne mase. „Ovaj show ću pamtiti kao priliku života i blagoslov je što sam imala priliku ovdje doći“, rekla je za kraj Vukovarka, koja će sigurno najviše nedostajati svojoj cimerici Alini.

Foto: RTL

„Nisam pogriješila ni kad sam je odabrala za svoj par, a i u svoj tim i opet bih napravila isto. Dobila sam prijateljicu za cijeli život, sestru i volim je jako“, rekla je Alina, a Marija ju je čvrsto grlila te na odlasku ponovila kako bi se voljela ostvariti kao majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još su samo četiri tjedna pred natjecateljima, a što ih sve očekuje - ne propustite pogledati od srijede do petka na RTL-u u 21.15 ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Voyo - Gledajte 24 sata prije svih!