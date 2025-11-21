Omiljena nefinalistica devete sezone RTL-ova showa ‘Života na vagi’ ponovno je raznježila pratitelje, ovoga puta emotivnom porukom posvećenom svojim roditeljima.

Marija Bartulović, koja je tijekom showa osvojila publiku svojom iskrenošću i vedrim duhom, na Instagramu je podijelila fotografiju s roditeljima te uz nju napisala nekoliko dirljivih rečenica.

"Znam da život nije uvijek lagan i da vas je put vodio u različitim smjerovima. Znam da me volite, iako je nekad izgledalo drugačije. I želim da znate da i ja vas volim, svim srcem. Hvala vam što ste sada tu", poručila je Marija uz selfie prepun osmijeha i topline.

Foto: Rtl

Objava je u kratkom roku izazvala mnoštvo reakcija. Pratitelji su joj slali poruke podrške, pohvalili njezinu otvorenost i snagu te istaknuli koliko je lijepo vidjeti da su se obiteljski odnosi dodatno učvrstili nakon sudjelovanja u showu. Marija je i ranije govorila da joj je ‘Život na vagi’ donio veliku promjenu, ne samo fizički, nego i emocionalno.

Sve propuštene epizode ‘Života na vagi’ dostupne su na platformi Voyo.

