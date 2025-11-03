Marija iz 'Života na vagi' otkriva na što će potrošiti nagradu: 'Moram se malo obnoviti'

Pobjednica nefinalistica Marija u showu "Život na vagi" osvojila je gledatelje spontanošću i velikom pozitivom, a takva je bila i u finalu. Marija je osvojila nagradu od sedam tisuća eura, a kako se osjeća nakon završetka showa te što će učiniti s osvojenim iznosom novca otkrila je za RTL.hr.

"Vjeruj mi da ne znam ni ja. Jednostavno sam zacrtala u glavi, ne znam što reći, toliko sam uzbuđena. Skinula sam 45 kilograma, ako se ne varam, nisam ni mogla od uzbuđenja. Sretna sam, ponosna i ovo stvarno nije bilo lako, ali svima bih poručila da se prijave na "Život na vagi" da postignu svoj cilj jer oni to mogu", poručila je Marija za RTL.hr.

Novac ide na garderobu

Dominik je odnio pobjedu i glavnu nagradu od 20 tisuća eura, na što Marija nije bila iznenađena.

"Očekivala sam da će Dominik pobijediti. Stvarno sam sretna i ponosna i srce mi je puno, ne mogu vam to opisati", dodala je za RTL.hr.

Foto: Rtl

Marija će nagradu od sedam tisuća eura potrošiti na sebe.

"Novac će ići na novu garderobu i novi auto. Moram se malo obnoviti. Jedva čekam potrošiti na garderobu barem tri tisuće eura", zaključila je kroz smijeh za RTL.hr.

