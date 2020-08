MARATON LJUBLJENJA JE OTKRIO SKRIVENE STRASTI: Pusa je nekima slomila srce – ‘Evo ti, mora ti se sviđati!’

Cure, napućite usne za sve dečke za današnje natjecanje u ljubljenju!

Situacija je napeta u novom ljubavnom trokutu, a vatru je potpirio i maraton u ljubljenju.

Anton u akciji

Anton pokušava zavesti Arabellu, ali u tome baš ne uspijeva jer njezine oči gledaju Dannyja. Yewande se trudi postati žena kakvu Danny želi te često izmjenju nježnosti, no Danny se boji kako je sve to isforsirano i neiskreno. Kao da samo želi „obilježiti teritorij“ i dati do znanja Arabelli da je Danny njezin.

Maraton ljubljenja

Cure, napućite usne za sve dečke za današnje natjecanje u ljubljenju! Dečki imaju povez i slušalice protiv buke, a cure moraju poljubiti svakog dečka koji im potom daje ocjenu od 1 do 10.

Dok je jednima maraton zagolicao maštu i razbuktao nove strasti, neki su ostali povrijeđeni. Yewande je dala najstrastveniji poljubac Dannyju, no on je ipak višu uživao u Arabellinom. Yewandin poljubac doživio je kao „evo ti, mora ti se sviđati!“.

Pretvori 7 u 10

Amy se naljutila na Curtisa jer je njoj dao sedmicu u ljubljenju, a Arabelli desetku. Navečer je ovaj par dobio priliku za romantični spoj, a Curtis se uspio iskupiti za svoju pogrešku.

