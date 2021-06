Žiri u kojem su Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin, ocijenjivali su osam kandidata showa Nove TV Tvoje lice zvuči poznato, a voditelji su ponovno Frano Ridjan i Maja Šuput, koja je tijekom snimanja još bila u drugom stanju.

Prva na scenu je izašla Katarina Baban koja je na jednu je večer bila američka pop-rock zvijezda Pink s njezinom prepoznatljivom ružičastom kosom.

Mario Petreković ušao je ulogu e velikog pjevačkog gospodina i šarmera Ive Robića. Otpjevao je pjesmu na njemačkom jeziku 'Morgen'.

Kao raskošna operna diva Montserrat Caballé pod svjetla šarene pozornice showa 'Tvoje lice zvuči poznato - All stars' izašao je Damir Kedžo.

Dalibor Petko transformirao se u legendarnu divu čija se ljepota i danas hvali - Marilyn Monroes njezinom kultnom pjesmom u pjevačko-glumačkoj karijeri 'I wanna be loved by you'.

Maji Bajamić bila je dodjeljena zahtjevna uloga dueta Erosa Ramazzottija i Tinu Turner. Žiri i kolege oduševila je izvedbom romantične pjesme 'Cose Della Vita'. Toliko, da je na koncu ona i odnijela pobjedu.

"Majo bila si bomba. Bilo je stvarno čarobno. U potpunosti si promijenila glas i to je za svaku pohvalu- oduševila se Indira. Ovo je jedan od tvojih najboljih nastupa do sada i jedan od meni najboljih holograma", pohvalio ju je Igor.

U liku i djelu talijanske zvijezde Jovanotti, pojavila se Ivana Mišerić, a nakon nje je Saša Lozar prispodobio Whitney Houston. Večer je zaključio Mario Roth pretvorio se u iznimno talentiranog Gibonnija te nas vratio na početke njegove karijere uspješnom pjesmom 'Zlatne godine'.

Pobjednica večeri odlučila je da Nova TV u njezino ime 10.000 kuna donira udruzi 'Dom nade'