Kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji možete gledati dan prije na platformi Voyo, Lovre i Klara zaspali su u zajedničkom bračnom krevetu što je za njih dvoje velika prekretnica.

"Nisam dosta dugo ovako spavao na istom mjestu sa ženom. Malo je čudan osjećaj, ali dobro je", rekao je Lovre. Dodao je kako je bio spreman cijeli show spavati na kauču te da ga je ovo pozitivno iznenadilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S moje strane postoje simpatije. Da bih rekla da postoji neka kemija, mislim da je za to prerano", rekla je Klara.

Popričali su o situacijama kada su bili u vezama - kako su se ponašali i što im je smetalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne volim kada mi netko gleda ženu u kafiću. To me iritira, to je muški ponos", rekao je Lovre.

Klara se iznenadila jer smatra da mu takvo nešto treba imponirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Klara, Brak na prvu

"Meni je to neka vrsta provokacije. Nije mi drago zbog toga. To znači da me netko ne poštuje i muški je da se postavim da vidimo gdje je problem", rekao je Lovre.

Klara ga je pitala i oko izlaska, odnosno rekla je da djevojka mora izlaziti, da ne smije stalno biti u kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala Bogu , to je poželjno, ali ovisi - kako, gdje, koja mjesta. Sve u svoje vrijeme", rekao je Lovre.

Klara mu je rekla kako ona nije nimalo ljubomorna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li medeni mjesec parovima stvarno biti 'meden' - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 12. veljače u 21.15 na RTL-u, a dan prije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Tarantino snima zadnji film? Zasad se zna da će se zvati 'Filmski kritičar' i da će glumiti Brad Pitt