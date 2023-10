"U privatnom životu imam problem s financijama. Prije no što ću doći ovdje, posljednjih dva tjedna nisam radio i nisam puno zaradio" , rekao je Kruno i dodao kako ne želi otići iz 'Života na vagi', ali možda će na to biti primoran. Novu epizodu showa 'Život na vagi' pogledajte u nedjelju na platformi Voyo.

Voditeljica Marijana Batinić upitala ga je je li možda svjestan da bi mogao pobijediti i uzeti glavnu nagradu. Kruno je, kao uvijek, u odgovoru bio skroman.

"Nisam o tome razmišljao. U životu nisam imao sreće u pobjeđivanju. Naučen sam da je bitno sudjelovati, a ne pobijediti", rekao je Kruno i kroz suze se prisjetio pokojnog djeda koji ga je to i naučio.

"Bio je nogometni trener i ponekada su dobili utakmicu, a ponekada nisu. Njegove su mi se rečenice urezale u glavu. On mi je apsolutno sve. Moj heroj i moj otac. On je bio moje sve", rekao je Kruno te dodao kako ne može o njemu pričati. "Dosta su mi bolne te uspomene. Bio je jedini koji me saslušao i kojem sam se mogao obratiti", rekao je Kruno i dodao kako bi dao sve samo da je živ.

