Kristina danas gradi život u Petrinji i jedva čeka kuhati za goste

Ovotjednu ''Večeru za 5'' otvorit će poduzetnica Kristina Musulin. Kandidate će ugostiti u rodnoj Petrinji. Supruga i majka dvije djevojčice radi kao kozmetičarka u svom salonu, koji je specijaliziran za tretmane oblikovanja tijela. Kristina već dugo želi sudjelovati u emisiji, a sad je napokon skupila hrabrosti da to i ostvari!

"Pobjeda mi nije toliko važna, ali ako dođe - dobro dođe", kaže prva domaćica tjedna, koja jako voli janjetinu, a gostima će pripremati originalna jela koja možda još nisu probali.

Kristina se s obitelji vratila iz Norveške prije tri godine. "Imamo dvije djevojčice, u braku sam sedam godina. U Norvešku smo se odselili prije osam godina, tamo smo dobili prvo dijete. Vratili smo se kući zbog mene, da se njega pita on bi se večeras vratio. Po povratku u Hrvatsku, rodila sam svoje drugo dijete i tijekom porodiljnog dopusta odlučila sam se pokrenuti svoj posao, kozmetički salon koji nije klasični salon već je baziran na stvarima za oblikovanje tijela. Posao me odmara, na kraju dana kada vidim zadovoljne klijente kako su sretni s rezultatima, to me uveseljava i podiže", otkrila je o sebi Kristina.

"Slobodnog vremena nemam - ili je kuća ili su djeca u pitanju. Nešto vremena ukradem za sebe i tada volim ići na trening. Mislim da sam bolja osoba kad se ispušem. Dugo vremena sam željela sudjelovati u 'Večeri za 5' i konačno sam skupila hrabrosti, rekla sam 'sad ili nikad'", zaključila je domaćica.

Kristini u goste stižu Marija Klarić, Katarina Čubela, Iva Crnobraja te Nermin Kevrić, koje će pokušati zadiviti večerom od sastojaka kao što su luk, špek, svinjska potrbušina, crveni kupus, jabuka, kondenzirano mlijeko i whiskey. "Špek i svinjska potrbušina... Bože dragi gdje me sad nađe, a ja svinjetinu ne jedem. Joj kako ću se ja danas najesti luka", kroz smijeh je komentirao Nermin. "Mislim da bi se s mlijekom i viskijem moglo napraviti nešto zanimljivo", dodala je Katarina. "Iz ovog popisa bih izbacila luk i špek, nije mi to za večeru", zaključila je Iva.

