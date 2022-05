Milan i njegove dame večer su proveli u izlasku. ''Tebi je imanje super, ali napokon da nas izvedeš na večeru'', zadovoljno je ustvrdila Renata.

''Konačno da izađemo u grad, a ne samo među ovce ili kravice'', oduševljena je bila i Ruža koja je iskoristila priliku da hrani svog farmera.

Milana je, pak, zanimalo kad će ga Ruža konačno izmasirati. ''Kad te ja uhvatim večeras drobiti, masirati, ima da se sve tvoje ovce uzbune'', hvalila se.

Ivo je Branku i Katu odveo na ranč svoga prijatelja. A iako je na umu imao opuštenu šetnju, Kata ga je vrlo brzo privela na ozbiljan razgovor.

Ivo je pokazao svoje pravo lice?

''Ti si jako dobar, ali ovdje pokazuješ svoje pravo lice. Uviđam neke stvari koje te neće daleko odvesti. Ne želim ti se uvlačiti pod kožu kao što to neke druge rade'', kazala je Kata, dok je Branka odmah shvatila da se to odnosi na nju. ''Ona se osjeća ugroženom i puca iz sve artiljerije'', komentirala je.

''Ja nemam snage nekoga formirati. Meni treba gotov produkt'', nastavila je Kata.

''Kata me htjela ukrotiti', komentirao je farmer situaciju pa zamolio Branku da ih napusti kako bi mogao nasamo razgovarati s Katom.

Damir je dame poveo na vožnju brodićem. ''Nisam nikad bila na Dravi, baš sam uživala, opušteno, prekrasno'', komentirala je Nikita pa nasred brodića podigla haljinu, ''Adrenalin mi se dignuo, ta vožnja Dravom, kao da je živa, to je bilo neko ushićenje, ja sam se morala skinuti, osjetiti tu slobodu… Kad se spajaš s vodom, sa suncem, s beskrajem''.

''Voli biti u centru pažnje'', zaključila je Josephina.

''Nikita je vrlo slobodna. To mi je bilo malo prevulgarno, na javnom smo mjestu'', ni farmeru nije bilo svejedno.

Kruno je ljubomoran

Krunine kćeri poželjele su sa svojim tatom iskomentirati jučerašnji veseli tulum, a posebno im se svidjelo što je bio potpuno opušten. No Krunine kćeri poželjele su sa svojim tatom iskomentirati jučerašnji veseli tulum, a posebno im se svidjelo što je bio potpuno opušten. No, nisu propustile spomenuti tračeve da se Irena sinoć nenadano izgubila s Kruninim prijateljem.

''Nisam ja nigdje nestala, malo smo razgovarali i to je to bilo'', pravdala se Irena.

''Pitao sam Irenu što je radila s mojim prijateljem. To mi je malo ljubomoru stvaralo. Rekla je samo da su pričali'', kazao je farmer pa pustio i suzu, ''Ja sam takav, možda naivan… Ne mogu više vjerovati takvoj ženi. Sutra ću donijeti odluku''.

Tomislav, Stela, Marina i Samanta prošetali su plažom, a mladi se farmer nije odvajao od svoje djevojke.

''Mislim da je on bolesno zaljubljen u tu Stelu'', Samanta je komentirala.

''Ona je njemu poklonila puno pažnje i on sad leti za njom, ali ne možeš se zaljubiti u tri dana'', Marina i dalje nije odustajala.

Tomislav je zaljubljen u Stelu

Tomislav je zamolio Samantu i Marinu da ih malo ostave nasamo kako bi mogli uživati.

''Smeta li ti što imam dijete? Misliš li da bi ga mogao prihvatiti? Ja moram maksimalno čuvati sebe i svoje dijete'' pitala je Stela Tomislava.

''Naravno da bih mogao. Dao bih sve od sebe, apsolutno sve'', odgovorio je odmah, ''Svjestan sam da moram raditi na sebi i biti joj potpora, a ne problem. I biti joj partner i, ako bog da, i budući muž''.

''Ja ti mogu pokloniti svoje povjerenje, ali na tebi je hoćeš li ga izdati'', zaključila je Stela.

''Ja izdati nikoga neću, a pogotovo ne tebe jer te volim'', odgovorio joj je.

Dubravka je priznala Branku da ima fobiju od šume, no nije se pokajala što mu je pisala.

''Znaš da ja sutra moram odluku donijeti?'' nastavio je farmer.

''To je sve stvar tvoje odluke, ali ja bih svejedno išla kući svojoj kćeri'', poručila mu je pa priznala, ''Javila mi se jedna osoba koja je godinu dana maštala o meni… Ali i ja sam maštala. Nisam uopće očekivala tu ljubav, to je bilo spontano''.

Milan, Renata i Ruža krenuli su u berbu ličkih krumpira.

''Renata, ide to tebi dobro. Ono što si obećala da ćeš raditi, stvarno si se pokazala'', bio je zadovoljan farmer, no Ruža se iznenadila. ''Ja znam nju kao osobu koja ništa ne radi, a nju to vrijeđa''.

''Iznenadila sam samu sebe koliko sam radila. A mogu ja to, mogu ja povući, imam ja kapacitet'', bila je ponosna i Renata.

A nakon što se spojila s Dravom, Nikita je bila spremna spojiti se i s pijeskom. Damir ju je pozvao da nasamo porazgovaraju.

''Jako si otvorena i to mi jako odgovara, puno si otvorenija od Josephine… Misliš li da bi se ona i više mogla otvoriti prema meni?'' upitao ju je, a Nikita mu je zamjerila što na njihovom spoju priča o drugoj djevojci.

Na spoju priča o drugoj

''A kakve su tvoje emocije prema meni? Bez muljanja'', upitala je.

''Ona ima ono nešto, ti si jako slatka i simpatična, s tobom je sve lako, ali da su neke emocije proradile, da bih se volio s tobom poljubiti, i ne'' priznao je.

''Nije mi se dalo slušati te njegove gluposti o Josephini, morala sam se ohladiti. Željela sam osjetiti tu vodu pod svojom kožom'', rekla je Nikita pa uletjela u rijeku u odjeći, a pridružio joj je i Damir.

Tomislav je poželio nasamo porazgovati s Marinom kako bi pokušali riješiti sve nesuglasice.

''Nije mi bilo svejedno'', priznala je Marina.

Izvor: RTL

''Želio sam to riješiti jednom zauvijek da se mogu posvetiti svojoj Steli'', kazao je farmer.

''Želim ti se ispričati, nisam bio baš ljubazan, pogodila si me u najgoru točku. Nisam trebao tako reagirati, ali nisam se mogao suzdržati'', poručio joj je.

''Ta njegova isprika nije bila iskrena, to je napravio samo zbog Stele jer mu je ona rekla da se ne može tako ponašati prema meni'', komentirala je Marina.

''Ne želim s tobom imati apsolutno ništa. Našao sam svoju srodnu dušu koju sam dugo tražio. Molio bih te da to prihvatiš'', nastavio je Tomislav.

''Ja sam to prihvatila kad sam došla ovdje. Ja nisam ni ljutita, ni ljubomorna, samo sam razočarana u tvoje prazne riječi i priče. Sretna sam što si nekoga našao. Kako znaš da će ona biti tvoja ljubav do kraja života nakon samo ovih nekoliko dana?'', nije se dala ni Marina.

''Zato što joj vjerujem'', odgovorio je, a Marina je zaključila da nije iskren i ni sam ne zna što bi.

'Ona tebe hoće zbog novaca'

A prije nego što sjedne s Brankom, Kata je željela s Ivom podijeliti još nekoliko sitnica.

''Ako ti nju voliš i želiš, tvoje je srce prevrtljivo. Ti onda nisi iskren čovjek. Ivo, plakat ćeš ako se odlučiš krivo. Ja sam dala Branki vremena da ti se uvuče pred kožu… Ona tebe hoće zbog novaca'', govorila je Kata.

''Kate je mog karaktera i to me malo plaši', iskren je bio Ivo.

''Želiš li ti ženu koja ima djecu, probleme, koja nema novca ili želiš lijepi provod? Hoćeš li doći u Beč, u Zurich? Što ti tko nudi? Ja ne trebam nijedan tvoj novčić'', nije odustajala Kata.

''Neću sad ništa odlučivati, pričat ćemo navečer'', Ivo joj je rekao.

A kako će završiti njihov razgovor, hoće li Kata provesti svoj plan i što još očekuje farmere i njihove odabranice, ne propustite već sutra od 21:20 sati na RTL-u.