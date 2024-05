Jure Dundović iz sedme sezone showa "Života na vagi", koji smo pratili na RTL-u i platformi Voyo, za RTL.hr je otkrio kako je proslavio rođendan te je otkrio svoje želje i planove.

''Rođendan sam proslavio sa ženom i posinkom. Intimno, mirna obiteljska atmosfera, a želja mi je da se sve nastavi svojim tokom i da do kraja ispunim svoj cilj'', rekao je Jure i dodao da će ipak imati i intimniju proslavu.

''Pri završetku smo stana, kroz dva tjedna bismo trebali useliti pa ćemo onda napraviti rođendansku proslavu i proslavu useljenja s prijateljima'', rekao je Jure.

Cilj mu je dostići idealnu kilažu

Također je pobliže objasnio svoje ciljeve, a trenutno mu najveći problem predstavlja višak kože.

''Ciljevi su mi da dođem na svoju idealnu kilažu, to je još 15 kilograma manje i da nastavim dalje biti aktivan. Za sada moram pričekati kroz godinu dana da vidim što će biti s kožom, nadam se da će se sama povući'', rekao je.

Jure je otkrio i neke druge planove: ''Naš fizioterapeut iz 'Života na vagi' me pozvao 28. lipnja na utrku u Dugoj Resi. Nadam se da ću moći zbog posla prisustvovati, čak je rekao da će zvati i Martina pa bih volio da i on dođe.''

''S obzirom na to da sam do prošle godine bio pretila osoba, bilo bi realno da to istrčim jednom. I naravno do godine ponovno 'Wings for life', pokušati se probiti do 15. kilometra pa iz godine u godinu graditi sve više'', rekao je Jure koji zbog obaveza trenira dva puta tjedno, ali se nada da će se uskoro vratiti na pet treninga tjedno te ostala dva dana imati za rekreaciju i odmor.

