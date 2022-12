U današnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' domaćin je bio slikar Robert, koji obožava kuhati!

Gostima je pripremio predjelo naziva Orgazmični lonac, glavno jelo Od glave do repa i desert Jabuka na dan, doktora van. Juha s gljivama svidjela se gostima, juneći rep bio je ukusan svima osim Mariju, a kolač od jabuka dobio je same pohvale, no Robert je osvojio 36 bodova i nije prestigao Kristijana.

I kod Roberta su Marijo i Kristijan ponijeli harmoniku i gosti su ušli uz pjesmu. „Četvrti je dan, otpustili smo sve kočnice, dvije harmonike, sve smo pojačali, tko zna što nas sutra čeka!“ rekao je Marijo, a Marina i Kristijan pohvalili su domaćina koji ih je srdačno dočekao. Nakon zdravice još su jednom zapjevali.

Domaćin je prvo poslužio juhu s osam vrsta šumskih gljiva. „Stvarno je bilo bogato okusom, čak mi je malo zbog vrhnja palo teško, ali da se čovjek zamisli koliko tu okusa ima“, rekao je Kristijan, Marijo je bio oduševljen, a i Jure je rekao kako obožava juhu od gljiva.

Juneći rep u umaku s crnim vinom i domaće njoke Robert je poslužio za glavno jelo, a svima se svidjelo kako je izgledalo na tanjuru. Marijo je odmah komentirao kako mu je bilo malo kiselo, Juri nije, no njemu su njoki bili prekuhani. „To nije moj svakodnevni meni - nikad nisam jeo rep, sad sam prvi put i više neću nikada“, rekao je Marijo dok je Marini bilo izvrsno. „Osjetio se med, umak je bio slatkast, a nije bilo kiselo, nego se osjetio chilli“, rekla je, a Jure je zaključio: „Stvarno je bilo super!“

Za kraj je Robert poslužio kolač s jabukama s umakom od vanilije. „Desert je okusom bio savršen, a najbolja mi je bila temperatura kolača - došao je topao na stol, kao i umak, baš onako domaće“, rekla je Marina, a i Kristijanu je sve bilo fantastično iako nije ljubitelj vanilije.

Domaćin je svakome darovao sliku, a potom su stigli svirači te su zapjevali i nastavili sa zabavom.

Marijo je za Kristijanovu večeru dao ocjenu deset jer mu je sve bilo na nivou, Marina je dala istu ocjenu i rekla kako se ne sjeća kad je nešto bolje jela, Jure je dao osmicu zato što domaćin malo priča i nije mu se svidjela dekoracija, a za istu ocjenu odlučio se i Kristijan koji je rekao: „Predjelo mi je bilo preteško zbog vrhnja i više vrsta gljiva, a u glavnom jelu njoki nisu bili dovoljno kuhani.“

U završnici karlovačkog tjedna kuha Marina, a hoće li prestići trenutačno vodećeg Kristijana - ne propustite pogledati sutra od 20.15 sati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.