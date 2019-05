IPAK NIŠTA OD POLUFINALA PLESA SA ZVIJEZDAMA: Ispali Sonja i Gordan: ‘Jako smo ponosni i hvala gledateljima’

Nakon dvoboja u kojem su se našli Sonja Kovač i Gordan Vogleš te Marko Grubnić i Ela Vuković, u polufinalu će plesati samo Marko i Ela

U desetoj sezoni Plesa sa zvijezdama pet parova koji su se su do sada pokazali kao najbolji, u dva kruga su morali još jednom pokazati umijeće.

Otvorili romantičnom rumbom

Prvi par koji je zaplesao na pozornici showa su Slavko Sobin i Gabriela Pilić, jedan su od najmoćnijih parova sezone. Prvi ples koji su otplesali bila je romantična i emotivna rumba.

“Dojmili ste me se. Jedino bih u ovoj fazi volio vidjeti malo više prizemljenosti. Ali jednostavnost i iskrenost su najčešći put do uspjeha i to ste upravo pokazali”, rekao im je Nicolas.

Dražesni i bolji jive

Nakon njih, na pozornicu izašli Sonja Kovač i Gordan Vogleš koji su otplesali razigrani i prpošni jive na pjesmu “Rock me baby” grupe Riva.

“Vrlo ste dražesni večeras. Bila je dobra energija, poboljšali ste se od prvog jivea”, primijetio je Dinko kao i Almira.

Poklonili ples Oliveru

Treći, dugonogi par u čijem smo valceru uživali, bili su Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić, na taktove pjesme Olivera Dragojevića.

“Tebi jednostavno leži ples. Drago mi je da ste pokojnom Oliveru poklonili ples. U mom svijetu je ljestvica za tebe visoko postavljena pa pripazi na držanje malo. U svakom slučaju, lijepo”, Tamara.

‘Nisam vidjela mnogo bokova’

Marko Grubnić i Ela Vuković pokazali su sklad u plesu i temperamentu. Prvi ples koji su otplesali bio je cha cha.

“Bilo je veselo i dinamično. Apsolutno si prisutan u momentu, uvijek uz svoju partnericu. Ali nisam vidjela dovoljno bokova, a ti to možeš. No vrlo sam zadovoljna”, zaključila je Almira.

Ovacije fanova

Nakon izvedbe čarobne rumbe Ivana Šarića i Paule Jeričević studio se orio od glasnih ovacija njihovih navijača.

“Ivane, tvoja vještina vođenja je fenomenalna. Bio si tako pažljiv. Imate kvalitetu koju imaju samo vrhunski plesači. Mislim da će se godinama pričati o Šariću”, zaključio je Nicolas.

Otvorili drugi krug

Drugi krug plesova otvorili su mračnim tangom Slavko Sobin i Gabriela Pilić. “Očekujem da date malo više od sebe”, poručio mu je Dinko.

Tamara se s njim nije složila već je pohvalila na elementima iznozemnih tanga i čestitala im.

Nakon veselja, elegancija

Nakon jivea, Sonja Kovač i Gordan Vogleš svoj ulazak u polufinale pokušali su izboriti i valcerom.

“Sonja, ti se jako trudiš i sviđa mi se to. Nagradit ću vas sigurno”, Tamara

Dinamična, seksi, energična

U znatno dinamičnijem stilu nego inače, na pozornici su se pojavili Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić i otplesali jazz dance.

“Meni je ovo bilo fantastično. Dinamična, seksi, energična. Da nisam znala tko si, mislila bih da si dio plesačkog tima”, zaključila je Almira.

‘Daj pusu Eli’

Marko Grubnić i Ela Vuković zaplesali su strastveni tango i zapalili publiku u studiju.

“Daj veliku pusu Eli, Marko zato što zahvaljujući njoj bio si muzički točan i tehnički točan”, Nicolas.

Ni velika razlika u visini nije bila problem

Ususret novoj emisiji Ivan Šarić i Paula Jeričević su osim rumbe, uvježbali i quickstep.

“Velika razlika u visini je vama problem za standardne plesove. Ali nakon rumbe otplesati isto i quickstep je nemoguće”, izjavila je Tamara, a Almira dodala kako ju je osvojio u potpunosti svojim nožicama.

Nakon dvoboja u kojem su našli Sonja Kovač i Gordan Vogleš te Marko Grubnić i Ela Vuković koji nisu osvojili dovoljan broj glasova publike za ulazak u polufinale, u jiveu su bili bolji Marko i Ela.

“Jako smo ponosni i htjeli bismo zahvaliti svim gledateljima i svima koji su sudjelovali na ovom predivnom projektu”, rekla je Sonja na kraju showa.