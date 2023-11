''Bila je iskreno ganuta, čak je i zasuzila, možda nikad nije dobila takvu pozornost od strane muškarca'', rekao je Jožef. Azra je priznala da je dugo sama i da želi ići korak po korak, iako ona i Jožef dijele istu hotelsku sobu: ''Moram se pomalo opuštati, da ga čitam kakav je, što mu smeta, što mu godi, teška sam ja osoba''.

''Zaslužila si da se netko brine o tebi, da te nosi na rukama, da bude pažljiv prema tebi'', poručio joj je Jožef, ''Napravit ću sve da osvojim tvoje srce''.

Prijateljski odnos između Stjepana i Ranke

Stjepan i Ranka krenuli su na vožnju Istrom, a osim prijateljskog razgovora, nikakvih iskrica među njima nije bilo. Farmer je i dalje smatrao kako Ranka nije u potpunosti iskrena. ''Došli smo da se zbližimo, ali to je nemoguće jer ona samo tjera svoje'', zamjerio joj je.

Dok su putovali do svog romantičnog otoka Mljeta, Miroslav je na trajektu Gabrijeli posvećivao svu svoju pažnju: ''Ponaša se jako lijepo prema meni... Nisam to nikad doživjela i baš mi je super. Neobično, ali lijepo''.

''Nadam se i želim s njom nešto više. Želio bih s njom provesti život'', farmer je poručio.

Brankica zamjera Miji prijateljice

U Osijeku su Irena i Rade uživali u zoološkom vrtu, a Mijo je svoju Brankicu poveo na rafting na rijeku Soču, iako mu je ona mu i dalje zamjerala toliki broj ženskih prijateljica.

''Mijo je kao čovjek dobrica, jako emotivan. Jedino mu to zamjeram što jedno radi, drugo misli, sad bi mene, sad bi treću, katastrofa'', Brankica je poručila, dodavši kako smatra da bi u tim godinama trebao promijeniti svoj način života.

Romantični Branko poveo je svoju Smilju na Vidovu goru kako bi uživali u pogledu. Branko joj je poklonio narukvicu koju joj je odmah stavio na ruku. Smilja nije bila previše impresionirana tom gestom, nego je smatrala kako je Branko samo želi pridobiti darovima.

''Moje srce samo nju voli'', kleo se farmer, ali je bio nezadovoljan što mu Smilja ne daje poljupce i zagrljaje. ''Meni treba karakter, nježniji muškarac, stabilniji'', zaključila je.

Ivan želi Samantu

Klara i Ante su u Beogradu istraživali grad i prošetali Kalemegdanom. ''Koncentrirala sam se na Antu, stavila fokus na njega, a za te zidine nisam čula'', rekla je Klara kojoj je cijeli ugođaj bio jako romantičan. ''Klara se jako lijepo sredila, ali meni su ove zidine ipak malo ljepše'', poručio je farmer, ''Nema tu nekog klika da bi to moglo prerasti u nešto više''.

Ivan je za Samantu odlučio pripremiti iznenađenje – odveo ju je u svadbenu sobu kako bi jednu noć proveli zajedno jer su dosad bili u odvojenim apartmanima. ''Mislim da je bolje da idem u jacuzzi'', nije bila impresionirana, a na kraju joj se u jacuzziju pridružio i farmer.

Na rijeci Soči Mijo i Brankica spremali su se za rafting, no ona je u zadnji trenutak zbog straha odustala. ''Razočarao sam se... Volim malo odlučnije cure, slobodnije'', rekao je farmer pa u tu avanturu krenuo sam. ''Ne volim ovo, ne volim ono, sama je sebi možda umislila neke strahove. To mi ne leži, ne sviđa mi se.''

Jožef želi oženiti Azru

Azra i Jožef šetali su po Lošinju tijekom zalaska sunca, no ona je to iskoristila za ozbiljna pitanja. ''Što je s našom vezom'', upitala ga je Azra pa mu zamjerila što je nije više puta zvao dok su bili odvojeni, a on se pravdao da nije htio smetati, no obećao je da će se popraviti.

''Ovo je jedna kapela. Mogli bismo se tu vjenčati možda, što kažeš?'' upitao ju je farmer. ''Ja sam negdje 60 posto već spreman da bi ju oženio'', rekao je. ''Vjenčala bih se u crkvi s njim'', poručila je i Azra, no u razgovoru s njim ipak je bila nešto tajnovitija. Večer su ipak završili držeći se za ruke i ljubeći se, zaključivši da za njih ima šanse, no ići će postepeno.

Ante i Klara večer su proveli u bazenu. Klara je rekla da joj se iznenađenje svidjelo, no da je očekivala možda i neko cvijeće i šampanjac. ''Nije romantičan tip i to je u redu jer nikoga ne treba tjerati na takve stvari'', poručila je, no ipak su završili u zagrljaju, a pao je i poljubac.

''Poljubac je bio hvala od mene za to iznenađenje'', poručila je. ''Pusa je prijateljski poljubac, to je bilo skoro pa u obraz. Sve ostaje na prijateljskoj bazi'', Ante je zaključio.

Branko i dalje pokušava osvojiti svoju Smilju, unatoč svim njezinim odbijanjima.

''Što ti smeta?'' pitao ju je. ''Previše se ponavljaš, daj kreni nešto novo'', kazala mu je nezainteresirano. ''Pružit ću ti ljubav što ti nije nitko dosad. To ti nisam nikad rekao. Mogu ti omogućiti sve što poželiš. Želio bih samo jedno, a to ti znaš i sama... Želio bih da si moja'', iskreno joj je obećao.

''I meni se želje ne ispunjavaju, ništa od toga'', kazala mu je, rekavši da joj smeta njegov karakter. ''Ja bih se njoj približio, dao bih joj srce i dušu, ali ona to ne dozvoljava'', rekao je. ''Ljubav smo prekrižili, romantika – nula bodova. Možemo li nekako na prijateljsku bazu ići'', Smilja mu je još jednom poručila, a Branko je bio uvjeren da će Smilji kad-tad biti žao što nije prihvatila njegovu ponudu.

