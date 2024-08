Jelena Perčin za Net.hr: 'Serija je jedan veliki produkcijski iskorak'

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Jelena Perčin (43) u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji ''Sjene prošlosti'' utjelovit će ulogu Marte, a više o svojoj ulozi u seriji progovorila je na eventu u Zagrebu gdje su se osim glumaca iz serije, pojavila i RTL-ova lica. Jelena je prihvatila ulogu negativke, a uzevši u obzir da je u stvarnosti pozitivna osoba i naizgled nema sličnosti sa svojim likom, zanimalo nas je, misli li da je situacija ipak nešto drugačija, odnosno, može li se pronaći u svojem liku i je li baš to razlog zašto je svoju ulogu odigrala tako dobro.

"Nemam sličnosti sa svojim likom. To se glumce jako često pita. Ljudi misle da su uloge povezane s našom osobnošću, ali zato i jesmo glumci. Najljepši je dio posla to što istražuješ nešto drugo", kaže nam Jelena.

Po čemu je ova serija drukčija?

Glumica je otkrila i po čemu se projekt ''Sjene prošlosti'' razlikuje od ostalih projekata u kojima je sudjelovala, a kako kaže, oduševljena je kvalitetom opreme kojom je serija snimana, a koja gledateljima pruža bolji doživljaj te se nada da će ih kvalitetno snimljena priča prikovati uz male ekrane.

"Razlikuje se po tome što je u pitanju jedan produkcijski iskorak koji nije zanemariv. Radi se s vrlo kvalitetnom opremom i sporije nego što se inače rade klasične telenovele. Također, kompleksnije su napisana lica i puno je obrata."

Atmosfera na setu je odlična, a četiri glavne glumice u seriji su, tvrdi Jelena, te koje podižu atmosferu: "To smo nas četiri. Kliknule smo. Puno je tu humora i zezancije i baš se nekako pogodila dobra energija među nama. Snimanje nam je gušt, Dajani, Ani i meni pogotovo jer stalno imamo neke zezancije. Bez obzira na to što radimo od jutra do sutra", zaključila je Jelena.

Teške životne priče!

U seriji će gledatelji imati priliku pratiti teške životne priče likova i kako su ih te iste priče promijenile. Neki će se poistovjetiti s određenim životnim situacijama likova, a Jelena je otkrila je li ju neka scena u seriji potresla i je li se s nekom teškom pričom iz serije suočila u privatnom životu.

"Ne mogu vam to otkriti jer ću otkriti što će se u seriji događati, ali ima jako puno životnih situacija i gubitaka. Upravo je to ono što moj lik čini toliko grubim - iznimno se loše nosi s porazom. To je čini paničnom osobom i kontrol-frikom.

Ekipa su i kada se ugase kamere

Iako se na setu odlično slažu, privatno im je teško družiti se zbog obaveza, a mnogi glumci uz snimanje serije glume i u kazalištu. Nije im lako uskladiti se, ali vjeruje kako im upravo ta druženja pomažu u tome da bolje surađuju na setu snimanja.

"Važno mi je da imam ljude s kojima se mogu opustiti i da možemo računati jedni na druge. Kada je u pitanju nekakva improvizacija, bitno mi je da je pored mene netko tko će me znati pratiti."

Dramska serija "Sjene prošlosti" s prikazivanjem kreće 2. rujna u 20.15 sati!

