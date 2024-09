Doručak kod Olge završava neočekivanom pričom, a Mato seli iz kuće

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda nove domaće serije "Sjene prošlosti", a možete je pogledati i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Paula, Marta i Ana stižu kod Olge na dogovoreni doručak, a Ana im se povjeri kako se rastaje od Mate. I dok je Olga istinski zabrinuta, Paula i Marta glume da nisu znale što se događa.

Tom prilikom Olga im ispriča priču o kolegici doktorici koja je ubila svoju pacijenticu, kazavši kako ne može garantirati da ona, zbog osvete, ne bi učinila isto, ne skinuvši pogled sa šokirane Marte.

Mato sprema stvari i seli iz kuće, a Ana ga ne želi ni pogledati. Povjeri se Tomi o svemu što se događa, a on stane na njegovu stranu.

Foto: RTL

Šimun ima problema na poslu

Paula i Tomo stižu na večeru kod Marte i Šimuna... Tomo otkriva Šimunu detalje o svojoj vezi s Olgom, no glavna tema razgovora ipak je rastava Kolarića. I dok se Tomo pravi da o svemu nema pojma i da on to nikad ne bi napravio svojoj obitelji, Marta se zaplete i pred svima slučajno oda kako je možda ipak znala za nevjeru, no sve je prešućivala čak dvije godine...

Foto: RTL

Marta i dalje ne primjećuje da Šimun ima problema na poslu te da je rastreseniji nego ikad, a još jedan njegov neočekivani razgovor s Olgom popravlja mu dan. Odlučan da stane na kraj krtici u uredu, organizira unutarnju kontrolu koja bi trebala pročešljati sve dokumente i dati brojne odgovore.

Foto: RTL

Hoće li nešto otkriti, kamo će Mato nakon selidbe iz kuće i jesu li Olgine priče samo puste prijetnje ili ipak planira osvetu, pokazat će nova epizoda serije "Sjene prošlosti", večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Olga otkrila Marti da je naručila pesticid, no što joj je ubrizgala kroz injekciju?

