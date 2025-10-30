Jelena Perčin u 'Divljim pčelama' surađuje i sa svojim partnerom Antom Gelom

Glumačka diva Jelena Perčin ostavlja bez daha u kadrovima iz nadolazeće RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Utjelovila je u seriji Rajku Vukas i savršeno se uklopila i estetiku pedesetih i predivan cetinski kraj, koji je i samu glumicu oduševio. 'Divlje pčele' od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Cetinski kraj utjelovio je imaginarno selo Vrilo u RTL-ovim 'Divljim pčelama', a Jelena Perčin u seriji glumi, pak, Rajku Vukas - sestru Ante i Ivice Vukasa. Pametna je, pravična i bogate biografije. "Rajka je vrlo hrabra, snažna žena, slojevite biografije. Prerasla je sredinu iz koje potječe, ali je čvrsto povezana sa svojim korijenima i puna razumijevanja za sve ljude koji su u njezinom životu", otkriva Perčin o svojoj novoj televizijskoj ulozi.

Estetika pedesetih, kaže, posebno ju je oduševila. "Dojmljiva je, a istovremeno je i veliki izazov, ne samo u produkcijskom smislu, već i u glumačkom. Trudim se utkati u svoj lik zakonitosti tog vremena u načinu ponašanja, govorenja i promatranja svijeta. Perspektiva je bitno različita od današnje, nadam se da ćemo uspjeti prenijeti duh tog vremena, ne samo u estetici, već i načinu življenja i promišljanja", dodaje glumica.

Foto: Tom Dubravec

Cetinski kraj, kaže, jednako ju je oduševio iako ga je dosad poznavala površno. "Kraj je to turbulentne i kompleksne povijesti i bogate tradicije. Privilegija je upoznavati se s tim krajem, nadam se da ćemo opravdati povjerenje i dobrodošlicu koju su nam dali", dodala je i otkrila da se za ulogu pripremala i iz vizure svojih predaka. "Oduvijek sam bila jako vezana za svoje bake i djedove upijala sam njihove priče, rekonstruirala njihove živote i zanimala se za minula vremena. Ta znanja svakodnevno mi koriste, pogotovo sada kada me uloga odvela u vremeplov pedesetih. Prošlost za mene uvijek odiše nekom poezijom", zaključuje.

Velika glumačka ekipa koja stoji iza serije posebno je raduje, kaže, i dodaje da ju je razveselila činjenica da i ovog puta dijeli kadar s kolegama Arijom Rizvić, Matijom Kačanom i Jasminom Mekićem, s kojima je, kaže, već uhodan tim! "Vladimir Posavec Tušek je također moj, već uhodani glumački partner, odlično se poznajemo i to nam bitno olakšava rad! Amar Bukvić je moj vječni partner s Akademije dramskih umjetnosti, zajedno smo radili prve uloge, puno se družili i jako me razveselilo što ponovno radimo zajedno", otkriva Jelena!

Foto: Tom Dubravec

Dok je zbog nove uloge prigrlila Rajku Vukas, Martu Novak morala je polako ostaviti u sjenama prošlosti! Ipak, kaže, ostat će ta uloga u posebnom mjestu u njezinom srcu! "Puno promjena u mom životu je došlo s tom ulogom, neki divni ljudi, puno učenja, iskustva, ali završilo je točno kada je trebalo. Treba otvoriti vrata novim izazovima. Rajka je definitivno drugačija od Marte, a gledatelji neka otkriju koliko", zaključila je Perčin.

Na 'Divljim pčelama' surađuje i njezin partner Ante Gelo, koji je za seriju stvorio izvrsnu glazbenu kulisu. "Razgovarali smo o projektu, naravno, već smo imali prilike poslovno surađivati i jednom drugom smo vjerna publika, ali i konstruktivna kritika", kroz smijeh priča Jelena. "Uz Antu sam se zapravo susrela s procesom nastajanja glazbe i ne prestaje me to fascinirati! Prekrasno je svjedočiti jednom takvom znanju i talentu kakav je njegov. Glazba za seriju baš je posebna, imala sam mali sneak peak na samim počecima i reći ću samo da sam uglavnom ostajala bez teksta", zaključuje Jelena Perčin!

Ne propustite - 'Divlje pčele' od ponedjeljka, 3. studenog od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!