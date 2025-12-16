Jakov oca dovodi do suza: 'Tajnu slobodno možeš povesti u grob'

Zora se opravdava kod generala Badurine, koji je smiruje i kaže da joj potpuno vjeruje. Kate se ispričala generalu, no on je uvjerava da joj vjeruje. Cvita i Nikola razgovaraju o Marku i tučnjavi koja se dogodila. Nikola brata razumije i kaže da je to očito prokletstvo obitelji Vukas. Teodora i Jakov ponovno su zajedno, no on je između dvije žene i sve se teže nosi sa situacijom.

Mirjana ima novi cilj, a to je spajanje Tereze i Vice. Ferida nikako ne odobrava takav spoj, a to je podijelila i s Rajkom. Uskoro se Vice našao na večeri kod obitelji Vukas, a potom postaje jasno njegovo pravo lice. Jakov se raspravlja sa svojim ocem i obećava da će ispraviti sve nepravde!

