OGROMAN INTERES /

Mlada zvijezda obara rekorde: Jakov Jozinović najavio i treći koncert u Beogradu

Mlada zvijezda obara rekorde: Jakov Jozinović najavio i treći koncert u Beogradu
×
Foto: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Obožavatelji su oduševljeni

31.10.2025.
19:30
Hot.hr
Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mladi pjevač iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, nastavlja nizati uspjehe nevjerojatnom brzinom. Nakon što je u rekordnom roku rasprodao dva koncerta u prestižnom Sava Centru u Beogradu, na oduševljenje brojnih obožavatelja najavio je i treći nastup na istoj lokaciji.

Na svom Instagram profilu, Jakov je podijelio plakat kojim je potvrdio da će se s publikom družiti i treću noć, i to 31. ožujka 2026. godine.

"I treću noć se družimo 31.3.2026. u plavoj dvorani, jedva čekam", otkrivši pritom da prodaja ulaznica kreće već početkom tjedna. Ova vijest dolazi nakon što su prva dva zakazana termina planula u trenu, potvrđujući ogroman interes publike.

'Kao da je na sceni rođen'

Podsjetimo, ulaznice za drugi beogradski koncert rasprodane su za manje od 20 minuta, a sličan scenarij viđen je i na njegovim rasprodanim nastupima u Sloveniji.

Reakcije obožavatelja na najavu trećeg koncerta bile su jednako vatrene. "Emocijo, dobrodošla! Samo to nam je trebalo!", "Bravo", "Pjeva vanvremenske hitove na svoj način s puno emocija... zna s publikom kao da je na sceni rođen", samo su neki od komentara ispod objave.

POGLEDAJTE VIDEO: Filmski kritičar Mario Kozina o najstrašnijim horor filmovima

Jakov JozinovićBeogradKoncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OGROMAN INTERES /
Mlada zvijezda obara rekorde: Jakov Jozinović najavio i treći koncert u Beogradu