Mlada zvijezda obara rekorde: Jakov Jozinović najavio i treći koncert u Beogradu

Mladi pjevač iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, nastavlja nizati uspjehe nevjerojatnom brzinom. Nakon što je u rekordnom roku rasprodao dva koncerta u prestižnom Sava Centru u Beogradu, na oduševljenje brojnih obožavatelja najavio je i treći nastup na istoj lokaciji.

Na svom Instagram profilu, Jakov je podijelio plakat kojim je potvrdio da će se s publikom družiti i treću noć, i to 31. ožujka 2026. godine.

"I treću noć se družimo 31.3.2026. u plavoj dvorani, jedva čekam", otkrivši pritom da prodaja ulaznica kreće već početkom tjedna. Ova vijest dolazi nakon što su prva dva zakazana termina planula u trenu, potvrđujući ogroman interes publike.

'Kao da je na sceni rođen'

Podsjetimo, ulaznice za drugi beogradski koncert rasprodane su za manje od 20 minuta, a sličan scenarij viđen je i na njegovim rasprodanim nastupima u Sloveniji.

Reakcije obožavatelja na najavu trećeg koncerta bile su jednako vatrene. "Emocijo, dobrodošla! Samo to nam je trebalo!", "Bravo", "Pjeva vanvremenske hitove na svoj način s puno emocija... zna s publikom kao da je na sceni rođen", samo su neki od komentara ispod objave.

