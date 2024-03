Domaćica Darinka Đuran zatvorit će ovotjednu 'Večeru za 5' koju možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo. Ova vesela dama dolazi iz Križevaca, a u popularnu emisiju odlučila se prijaviti nakon što joj je i kći sudjelovala u showu. Voli kuhati, emotivna je i vesela, vedra osoba. Ljubiteljica je tradicionalne kuhinje, a posebno voli jesti štrukle i kolače.

"Po zanimanju sam domaćica, spremam, čistim i čuvam unučad. Jedan klasičan dan izgleda tako da ustanem, popijem kavu, spremam, kuham. Kad sve napravim, uzmem unučiće, odem u šetnju i na kavu, sok. Rado i vježbam, razgibavam se, to mi dobro dođe, postigla sam malo liniju. Sad sam skinula dosta kilograma i to mi odgovara", ispričala je Darinka.

Foto: RTL

Voli raditi i opuštena je. "Mnoge me kolegice pitaju kako to da dobro izgledam i nasmijana sam. Trebate ono što vas 'pukne' zaboraviti, nasmijati se i krenuti dalje. Moja ljubav prema kuhinji je nastala odmalena. To me privuklo i od toga se ne mogu odvojiti. Prijavila sam se jer sam show gledala i pomislila sam da mogu i ja, kad mogu i drugi", zaključila je Darinka i dodala da joj pobjeda nije bitna. "Bitnije mi je druženje".

Svoju večeru Darinka je odlučila spraviti od sastojaka kao što su kikiriki, sir, srnetina, mrkva, kruh, jaja i čokolada. "Obožavam kikiriki, no ne smijem ga jesti u većim količinama", otkrila je Željka. "Srnetinu ne volim, nikad nisam probala i ne želim jer mi je žao srne", dodala je Iva.

Foto: RTL Foto: RTL

