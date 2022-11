Ivana je odabrala Borisa jer nije mogla nikoga iz svog starog tima, Štefica je glasala za Roka jer se nadala da drugi neće njega, Željka za Ivanu kako bi joj ispunila želju, baš kao i Boris. Posljednji glas dao je Roko, a i on se odlučio za Ivanu zato što je izrazila želju da ode kući. „Jedva čekam sve zagrliti i da budu ponosni na mene. Jedva čekam pokazati sebe i kakvom sam osobom postala“, rekla je Ivana. Anja je iz istog razloga napisala Ivanu, ali je bila ljuta što odlazi zato što ima dobre rezultate i odlična je u izazovima.

Ivana se na rastanku zahvalila svom timu. „Ponosna sam na svoje žene, babe, kraljice, što smo izdržale toliko dugo zajedno… Drago mi je što sam bila u ovom timu, hvala vam. To je iskustvo koje nikada neću zaboraviti i drago mi je što sam bila dio ovoga svega.“ Ipak, Šteficu je to najviše pogodilo. „Spasila si me, Ivana! Nisi pravilno odlučila. Trebali smo se držati najlošijeg rezultata, a ne slušati njezine riječi“, rekla je kroz suze.

Počeo je 11. ciklus u 'Životu na vagi', a Maja je rekla: „Od danas nema više timova, borite se svatko za sebe kao ljubičasti.“ Slijede ciklusi u kojima će se istaknuti koliko je podrška bitna i zato su se trebali podijeliti u grupe s dvije osobe, osim u jednoj grupi u kojoj su bile tri osobe. U toj grupi bit će Boris zato što treneri žele da zbog ozlijeđenog ramena radi po prilagođenom programu. Iz svake grupe najlošiji će rezultat biti ispod žute linije, a izazov će odlučiti kako će se podijeliti u grupe.

Na izazovu je kandidate čekalo puno namirnica, a pobjednik je bio onaj tko pojede najviše kalorija i odlučuje tko će biti u kojoj ekipi. Kandidatima su se svidjele ponuđene namirnice, no Matea i Anja prve su odlučile da neće ništa jesti dok je Lara rekla: „Zbog toga i jesam ovdje tako da to neću unositi u sebe.“ Boris i Željka također su odoljeli predivnoj ponudi, baš kao i Roko. „Ne znam koga bih uzela za partnera tako da je najpametnije bilo odustati“, rekla je Štefica dok su Toma i Čapo odlučili jesti.

Obojica su počeli s odreskom i krumpirićima, Čapo je pohvalio roštilj, poslije pojeo i sladoled, a Toma je nazdravio pivom. „Hvala, ljudi, vidimo se u idućoj sezoni“, šalio se. Čapo je naposljetku pojeo 765, a Toma 1686 kalorija. „Toma voli tu dominantnost, voli da on upravlja takvim stvarima“, rekla je Anja, a on je u svoj tim odabrao upravu nju i Borisa govoreći kako se vodio logikom opstanka u igri te da je kalkulirao kako bi se napravio lakšu situaciju. „Mislim da se zeznuo, on misli da ima veće šanse, ali mislim da griješi“, komentirala je Anja.

Za sljedeći tim odabrao je Josipa i Roka, potom Mateu i Željku, a posljednji par bile su Lara i Štefica. „Mislim da čovjek kalkulira previše u životu“, rekla je Štefi dok je Toma objašnjavao kako je ovo sve igra te da to tako treba i shvatiti. „Svi smo ovdje prijatelji, ali mislim da pomalo počinju igrice jer ipak se sad borimo sami za sebe“, zaključila je Lara.

Izvor: RTL

Edo je odabrao trenirati Tomin tim te Mateu i Željku i čestitao im što su došli do ljubičaste majice i ovoliko ostali u showu. „Kroz ovaj ciklus ćemo ih naučiti da pronađu oslonac, da vide da podrška može biti i u konkurenciji“, rekao je Edo objašnjavajući da će im njihov partner u timu biti najveća motivacija. Maja je također čestitala svojoj ekipi i rekla im kako je sada vrijeme za dokazivanje.

Šteficu je i dalje grizlo što je Ivana odustala od showa, a ona je trebala otići. „Ljuta sam sama na sebe, ni na koga drugog nisam ljuta i nitko drugi mi nije kriv“, rekla je Štefica dok ju je Maja bodrila. Anja se odlučila opako nadmetati s Tomom uz objašnjenje: „Vrijeme je da ga netko izbaci!“ No Toma je tvrdio kako nije podcijenio ni Anju ni Borisa koje smatra snažnim igračima.

Čapo i Roko komentirali su kako su si podrška i da među njima vlada zdravo rivalstvo, a Lara je rekla kako osjeća da joj je Štefica podrška. „Kad se svi naspavamo i dođe novi dan, bit će to sve kako treba“, rekla je Lara, a Štefica smatra da se mora više potruditi. No i nakon treninga bila je ljuta jer ju je i dalje mučilo što je Ivana otišla, a ona ostala. Čapo i Toma razgovarali su od današnjem danu, a Josip misli da za sebe nije baš dobro odabrao zato što i Anja i Boris dobro gube kilograme.

Maja je otišla popričati s Mateom, a i pripremila joj je lijepo iznenađenje - stigla je njezina mama! „Prekrasno izgledaš!“ rekla joj je oduševljena mama i dodala kako joj se nazire struk. Roko je prvo došao njegov pas, a potom i mama! „Nema te pola. Fizički izgleda božanstveno, kao maneken“, govorila je ponosno Rokova mama dodajući kako je sigurna da će njezin sin dogurati do finala.

U kući su razgovarali Željka i Toma, a on je dodao kako imaju neke zajedničke teme i interese i možda ostvare neka zajednička putovanja. „S njom sam uspostavio baš lijepi odnos, prijateljski, što uključuje i nekakve intimnije razgovore, obiteljske teme, što nju muči, nekakve moje probleme“, rekao je Toma, a Željka je dodala kako je sretna što s njim može o svemu pričati, pa i posvađati se.

Kandidatima slijedi veliki izazov, a tko će pokazati da sigurno gradi put prema finalu - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.