Financijska savjetnica Ivana Baturić Makovac ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 34 boda. Osmice su Ivani udijelili Dinko i Zlatko, a devetke Dunja i Mario.

"Ivana se zaista potrudila, bilo je sitnica koje mi nisu odgovarale i zato ocjena devet", obrazložila je Dunja, a Mario je bio konkretniji pa je otkrio da je devet bodova dao zbog deserta. Zbog deserta je Zlatko udijelio domaćici osmicu, a Dinko je dodao: 'Bilo je lijepo. Možda prezentacija i nije bila na maksimalnom nivou, umak je imao previše češnjaka, a porcija deserta je bila prevelika", zaključio je.

A upravo spornim desertom Ivana je započela pripravu večere. Zvijezda 'Bijelog užitka' bio je kokos, a to su pretpostavili i protukandidati pred koje je Ivana za kraj večere odlučila poslužiti tortu od kokosa i badema. Nakon deserta, domaćica se okrenula pripravu predjela - 'Zelene smazalice'. "To bi moglo biti povrće, možda avokado", zapitala se Dunja. Dečki su, pak, ocijenili da se radi o špinatu. Popečci od tikvica, špinata, mladog luka i češnjaka jelo su kojim je Ivana odlučila otvoriti svoju večeru. 'Šareni vrtuljak' je, pak, ekipu dočekao za glavno jelo. "Asocira me na razne vrste povrća u kombinaciji s puretinom", prognozirala je Dunja, a složili su se i dečki.

Uskoro je ekipa stigla na prigodne aperitive - dočekali su ih Ivana i njezin sin Leon, koji je gostima složio koktele. "Domaćica je na aperitivu bila vesela dobro raspoložena malo se u pozadini vidjela napetost, ali prevladalo je dobro raspoloženje i doček", jasna je bila Dunja. "Zanimljiv koktel, fora", dodao je Dinko. "Koktel mi se jako svidio, ali radije bih aperitiv popis na ulazu", zaključio je Zlatko.

'Zelene smazalice' stigle su prve pred ekipu. Gosti su za predjelo imali riječi hvale. "Predjelo je bilo fino, popečci jako fini, umaci odlični", poručila je odmah Dunja. Umak od avokada nije oduševio Zlatka i Marija. "Predjelo fantastično, izvanredno", ipak je jelo pohvalio ugostitelj. "Popečci su mi stvarno bili fini", zaključio je i Mario.

Ekipa je dočekala potom i glavno jelo. 'Šareni vrtuljak' poslužila je Ivana uz domaći kukuruzni kruh njezine svekrve. Povrće, heljda i meso stigli su kao zvijezda večere. "Rolica mi se svidjela", otkrio je Zlatko uskoro. "Meso je bilo super, sočno, mekano, taman za moj ukus začinjeno", dodala je Dunja. "Kaša od heljde tako, ne baš", komentirao je prilog Mario. Većina ekipe pohvalila je glavno jelo, a uslijedio je potom desert.

Kokos i bademi zvijezde su 'Bijelog užitka' koji je stigao kao slastica za kraj. "Velika porcija, budući da je to strašno jaki i slatki desert", komentirala je Dunja slasticu za kraj. "Desert je bio jako ukusan, kokos, bijela čokolada, slatko, ali i fino", složio se Dinko. "Desert nije bio užitak", zaključio je Zlatko, rekavši da je slastica bila preslatka.

Za kraj, Ivana je ekipi udijelila i prigodne poklone - domaće proizvode, tikvu i ajvar iz svoje proizvodnje. "Večera je bila lijepa, lijepo nas je ugostila", zaključila je o večeri Dunja, ali i ostatak ekipe.

