Nova slovenska hit-serija "Skriveno u raju", dijelom snimana i u Istri, započela je s emitiranjem na RTL-u, a brojnim gledateljicama za oko je najviše zapeo lik atraktivnog instruktora ronjenja Dine. Serija je na rasporedu od ponedjeljka do petka u 20.15 sati, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo.

Među sjajnom glumačkom ekipom serije "Skriveno u raju", našla su se i trojica hrvatskih glumaca. Osim priznatih i nagrađivanih glumačkih imena Alena Šalinovića i Aleksandra Cvjetkovića, svoje mjesto u seriji našao je i mladi Makaranin Matino Antunović.

Iza ovog talentiranog 32-godišnjeg glumca brojni su kazališni, ali i nekoliko većih televizijskih angažmana. Gledatelji RTL-a sjećaju ga se najbolje iz serije "San snova", gdje je glumio Dizela, igrača NK Croatije, a sada će ga imati prilike gledati i u novoj seriji "Skriveno u raju".

Matino u seriji glumi Dinu, atraktivnog instruktora ronjenja i najvećeg zavodnika u kampu Paradiso čiji je vlasnik njegov rođak Hrvoje (Alen Šalinović). Uz to, u vezi je s glavnom protagonisticom, mladom biologinjom Larom (Gaja Filač), no itekako mu gode pogledi i komplimenti ostalih djevojaka koje svakodnevno susreće, i nije mu problem flertati sa svakom od njih, čak i pred Larinim očima. Upravo stoga njihov je odnos prepun ljubomornih iskrica. Kad na ljetovanje u Paradiso stigne mladi student medicine iz Ljubljane Mark Steiner (Matej Zemljič) i zaljubi se u Laru, Dino će biti spreman na sve kako bi ga odvojio od nje te pokaže da je na svom teritoriju on najveća faca i spreman je dobiti ono što želi.

„Dino je temperamentni mladić s mora. Vođen je nekakvim prkosom i inatom kroz život. Želi biti pobjednik, ljubomoran je, ali zapravo je jako dobar. Neke njegove akcije i nepromišljene odluke čine ga takvim da djeluje negativno", objašnjava Matino.

U kakve će se sve nevolje uplesti instruktor Dino tijekom ljetovanja i kako će izgledati ovaj ljubavni trokut u kampu Paradiso, pokazat će nova epizoda serije "Skriveno u raju" od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski glumac Matino Antunović o svojoj ulozi Dine u novoj seriji 'Skriveno u raju': 'Predivno iskustvo koje bih ponovio'