U novoj hvaljenoj seriji "Skriveno u raju", koju možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, mladi hrvatski glumac Matino Antunović tumači Dinu, jednog od glavnih likova. Publika je već imala priliku upoznati ovog perspektivnog glumca u seriji "San snova", čije epizode možete pogledati na platformi Voyo. U njoj je tumačio lik Vinka Dizdarevića, poznatog kao Dizel, igrača NK Croatie.

Glumac Matino Antunović otkrio je tko je i kakav je zapravo lik Dine koji tumači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dino je temperamentni mladić s mora, instruktor ronjenja. Vođen je nekakvim prkosom i inatom kroz život. Želi biti pobjednik, ljubomoran je, ali zapravo je jako dobar. Neke njegove akcije, nepromišljene odluke ga čine takvim da djeluje negativno", objasnio je.

Napravio transformaciju zbog uloge

Komentirao je transformaciju koju je napravio zbog uloge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uloga Dine je za mene bila zanimljiva jer sam morao proći fizičku transformaciju na prijedlog produkcije. Počeo sam trenirati i dobio sam deset kilograma mišića, što je za mene tada bilo nemoguća misija', ali eto, dogodilo se i nakon toga sam nastavio s treniranjem. Kako je Dino instruktor ronjenja, morao sam proći tečaj ronjenja što mi je isto bilo jedno odlično iskustvo. Tek tada, kada sam išao na tečaj ronjenja i kada sam bio dolje pod vodom, imao sam osjećaj da osjećam taj lik i njegov život, što mi je dalo totalnu novu dimenziju u lik", otkrio je Matino.

Mladi Antunović sa svojim likom jako se povezao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To se dogodilo upravo zbog toga jer sam se dvije godine bavio s tim likom. Mi smo dvije godine snimali ovu seriju. Prva sezona je snimljena pretprošle godine, druga sezona prošle godine. Povezao sam se s njim jer smo obojica ljudi s mora, tu mi je odmah bila poveznica gdje sam se mogao lako unijeti u taj lik. Ono što mi je bilo zapravo najljepše od svega je što smo snimali na tim predivnim lokacijama u Istri i definitivno s ekipom iz snova. Jednostavno poželiš to raditi stalno i bilo mi je teško, kada smo završili snimanje, oprostiti se s time", rekao je glumac.

'San snova' ili 'Skriveno u raju'

Komentirao je i veliku bazu svojih obožavatelja. Istaknuo je kako mu je to šokantno jer to još nije doživio u Hrvatskoj. Budući da se serija, do ovoga tjedna, nije prikazivala u Hrvatskoj, Matino je rekao kako je bio van događanja, ali da se uvjerio da ljudi vole lik Dine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dotaknuo se i svoje uloge Dizela u seriji "San snova", čije propuštene epiode možete pogledati na platformi Voyo.

"Nisam očekivao da ću raditi Dizela, isto kao što nisam očekivao da će se "Skriveno u raju" prikazivati u Hrvatskoj. Dizel mi je bio, kako se kaže, 'bombona' uloga. Tu sam mogao biti baš sve ono što u životu nisam. Umišljen, bahat, bezobrazan, egocentričan..., ta nekakva zvijezda kakvom sebe ne smatram i kakav bih ja htio biti uopće. Mogao sam si dati oduška da napravim odmak od sebe i to mi se sviđalo kod Dizela. Tu sam baš uživao", ispričao je Matino.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dizel ili Dino?

"Rekao bih Dino. Dizel karakterno jer je Dizel malo negativniji, ali ipak Dino", otkrio je glumac.

Matino je otkrio i kako je bilo na snimanju u Istri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo bili kao nekakva kolonija tamo i to je bilo genijalno, zato što tada kada smo krenuli snimati, ja uopće nisam imao predodžbu da je taj cijeli kamp izgrađen samo za potrebe snimanja. Družili smo se, cijela ekipa se spojila. Mi smo tamo spavali, bili bi tamo po osam dana u komadu, pa se vratiš u Zagreb dan, dva i opet se vratilo dole. Baš kao na ekskurziji. Svaki dan mi je bila neka anegdota... Baš mi je bilo predivno! Predivno iskustvo koje bi sutra ponovio", ispričao je.

Seriju 'Skriveno u raju' gledajte na RTL-u od 20:15 sati svakog radnog dana te na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski glumac Matino Antunović o svojoj ulozi Dine u novoj seriji 'Skriveno u raju': 'Predivno iskustvo koje bih ponovio'