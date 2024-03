U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, Viktor nije uspio složiti jelo na vrijeme i staviti tanjur na vrijeme kao ostali članovi njegovog plavog tima. "Viktore, što je bilo?", pitao ga je Tom Gretić.

"Bio sam u svom filmu dok sam slagao tanjur i nisam čuo odbrojavanje do kraja", odgovorio je on. "Ako je to taj jedan bod koji će nas koštati, neka to bude njemu na dušu", istaknula je Lucija.

Gretić je primijetio da u plavoj kuhinji gori krpa koju je Viktor u trenutku ljutnje bacio na roštilj.

"Bome gori", komentirao je Domagoj.

Gretić je upozorio Viktora da mora paziti na vrijeme. "To nije preporuka. To je zakon", istaknuo je. Lucija je komentirala da Viktora ništa ne brine. "Njemu je najgore što njegov tanjur nije tamo", rekla je.

