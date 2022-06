Uz to što je jedna od 10 najpopularnijih glumica u Turskoj, ljepota i talent 28-godišnje Hande Erçel sežu i izvan granica njezine domovine… Ona je nagrađivana glumica, traženi model, Miss Turske, vladarica Instagrama koju prati čak 28 milijuna ljudi i lomiteljica muških srdaca!

Svjesna svog izgleda, Hande se prvo odlučila baviti modelingom te osvojila mnoge titule na natjecanjima ljepote da bi se 2013. odlučila okušati u glumi. To je bio najbolji potez jer je ubrzo pokorila tursko i svjetsko tržište, a ni u jednom trenutku nije zapostavila obrazovanje pa je studirala na Sveučilištu likovnih umjetnosti Mimar Sinan, na Odsjeku za tradicionalnu tursku umjetnost. Turski mediji ističu kako ima "cijeli paket" - izgled, talent, glumačku vještinu i pamet pa nije ni čudo što joj muškarci ne mogu odoljeti.

Nakon nekoliko "uobičajenih romansi" s kolegama koje su završile u mirnom tonu, prije nekoliko godina Hande je podigla veliku medijsku prašinu kad je ušla u vezu s oženjenim Muratom Dalkılıçem, koji je bio u braku s Handinom kolegicom Merve Boluğur i koju su gledatelji upoznali kao sultaniju Nurbanu iz "Sulejmana Veličanstvenog". Murat se razveo i činilo se da je riječ o ljubavi koja će završiti brakom, no kad je veza postala ozbiljna, Hande je shvatila da to nije ono što želi i prekinula s pjevačem.

'Nije joj mogao odoljeti'

Nije dugo bila usamljena jer je počela glumiti u seriji "Miriše na ljubav" (Sen Çal Kapimi), gdje se zaljubila u kolegu Kerema Bürsina koji je tada bio u vezi. Zavodljiva kakva jest, nije se dugo trudila kako bi ga osvojila, a s obzirom na to da su utjelovili dvoje glavnih glumaca koji se zaljube jedno u drugo - i scenarij je bio na njezinoj strani.

"Jednostavno joj nije mogao odoljeti", najčešći su bili komentari ekipe sa seta. U početku su Hande i Kerem demantirali te glasine, no nakon što su objavljene njihove romantične fotografije s Maldiva, bilo je jasno da više ne mogu i ne žele skrivati svoju ljubav. Uslijedilo je razdoblje idile, kad su snimili brojne naslovnice u Turskoj, čak i sudjelovali kao posebni gosti u glazbenim emisijama ponosno pokazujući koliko su zaljubljeni, no snimanje serije "Miriše na ljubav" nije došlo ni do zadnje klape, a oni su prekinuli i napravili probleme gdje god su mogli!

Osim što su obožavatelji bili neugodno iznenađeni tom viješću, veći je problem bio što je na jedno vrijeme došlo do prekida snimanja serije zbog njihove velike svađe. Pravi uzrok prekida još je nepoznat jer ni Hande ni Karem nikad nisu ništa rekli o tome - iako su dali obožavateljima maštu na volju zato što je Hande obrisala sve Keremove fotografije sa svog profila na Instagramu dok on nije.

Bilo kako bilo, Hande nisu obeshrabrili ljubavni jadi i još je više prionula poslu zato što je njezin krajnji cilj Hollywood i često ističe da joj je velika želja glumiti s Ryanom Goslingom i Leonardom DiCaprijem, a s obzirom na to da se sve češće piše kako je zapela za oku i Bradu Pittu, ni Hollywood se ne čini tako daleko. Navodno je slavni glumac očaran njezinom ljepotom, kao i glumom, što jako veseli Hande koja je priznala kako je kao tinejdžerica bila zaljubljena u njega.

