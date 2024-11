Hana iz 'Života na vagi' izgubila čak 70 kilograma: 'Često me pitaju za savjet ili riječi ohrabrenja'

Hana Sokač (25), bila je najmlađa sudionica u showu "Život na vagi" 2017. godine, a njezina priča nadahnjuje već godinama. U show je ušla sa 138,3 kilograma, no njezina misija nije bila samo fizička promjena već duboko emocionalna i osobna borba. Iako nije odnijela pobjedu, Hana je ostvarila nešto daleko važnije – pobijedila je samu sebe. Za Hanu je sudjelovanje u showu bilo prilika za novi početak. Svaka prepreka, svaki trenutak sumnje u vlastite mogućnosti, sve to je nadjačala upornošću i snagom volje. Danas, s nevjerojatnih 70 kilograma manje, Hana živi potpuno drugačiji život. Promijenila je prehrambene navike iz temelja – nezdrava hrana više nije na njezinom jelovniku, a svaki slobodan trenutak koristi za treninge i šetnje do tržnice gdje pažljivo bira zdrave namirnice. Hana je postala uzor mnogima koji su suočeni s vlastitim borbama i svjedočanstvo koliko je volja snažan pokretač promjene.

Hana Sokač u prvu sezonu popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi' ušla je sa 138,3 kilograma, ali i s nadom i odlučnošću koje su ubrzo donijele rezultate.

Što vas je potaknulo da se s 18 godina prijavite u show 'Život na vagi''? Kako danas gledate na taj period?

Prijavom u show "Život na vagi" s 18 godina željela sam promijeniti stil života te postati snažna i zdrava osoba. Posebno je zanimljiv taj period 2017. godine, kada sam istovremeno završavala srednju školu, pripremala se za maturu, polagala vozački ispit i započinjala svoju životnu transformaciju. Učiš dok si živ, a ja sam sretna što sam u tom periodu uspjela postaviti temelje osobnog razvoja.

Kako je izgledao proces i koliko ste kilograma izgubili u posljednjih sedam godina?

Do danas sam uspjela smršavjeti oko 70 kilograma i izgraditi mišićnu masu. Prvih 50 kilograma skinula sam kroz šetnju i kalorijski deficit. Ako je odluka čvrsta, na putu do zdravlja šetnja može postati najbolji prijatelj. Uz glazbu i omiljene podcaste, tjelesna aktivnost postaje zabavnija. Brojač koraka na fitness aplikacijama odličan je za praćenje tjelesne aktivnosti. Do kvalitetnog izvođenja vježbi i rezultata treba doći postupno, stoga je važno imati strpljenja.

Foto: Instagram Hana Sokac

Što vam je najveća motivacija?

Odjenuti slatki kompletić za vježbanje i započeti s treninzima visokog intenziteta za sportske početnike možda nije jednostavno, ali uz dosljednost i konzistenciju rezultati su sigurni. No, trud se isplati.

Postoje li životne promjene koje su došle s novim izgledom?

Ubrzo nakon usvajanja zdravih prehrambenih i fizičkih navika, pojavljuje se osjećaj sreće i zadovoljstva. Razina energije koju počneš osjećati uz zdrav način života tjera te naprijed.

Traže li vas ljudi koji se trenutno bore sa sličnim problemima savjete oko prehrane ili treninga?

Ljudi su vrlo susretljivi i dragi, često pitaju za savjet ili koju riječ ohrabrenja, a ja sam sretna prenijeti svoje znanje. Mnogi me pitaju što učiniti kad situacija krene nizbrdo i motivacija nestane. Rješenje je jednostavno. Kao prioritet treba postaviti mentalno zdravlje, što znači da ne udaraš glavom o zid zbog jučer, nego fokus stavljaš na sutrašnjicu i ostvarenje ciljeva. Zavoli se zbog talenata i vještina, više nego zbog odraza u ogledalu. Sunce uvijek sja i sutra je novi dan. Potroši uneseno i vrati se na pobjedničku stazu.

Kako danas izgledaju vaši treninzi i prehrana?

Do danas se držim odluke da jedem kvalitetno, a prehrana mi se bazira na svježim namirnicama. Iako možda zvuči šokantno, većina hrane u trgovinama nije ni zdrava ni hranjiva. S većinom uvozne ponude ne mogu nutricionistički konkurirati gradskim tržnicama poput Dolca u Zagrebu. Zna se što čini dobar obrok, a svježi sastojci iz vrta upravo su to – idealan obrok. Možda neće zvučati kao revolucionarno otkriće, no upravo domaća hrana s tržnice bila je ključna u mojem procesu mršavljenja i tjelesne transformacije. I danas radije biram tržnicu nego supermarket.

Što biste poručili svojim pratiteljima?

Pozivam sve da vjeruju u sebe i pronađu hrabrost da postanu svoja najbolja verzija. Slobodno pogledajte video u kojem otkrivam trikove uspješnog mršavljenja.

