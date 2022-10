U sredini tjedna u 'Večeri za 5 na selu' iz Vrbovca i Svetog Ivana Zeline domaćin je bio mesar Mišel, a kuhalo se u selu Konak.

Domaćin je za goste pripremio predjelo naziva Šareni nabujak, glavno jelo Adamovo rebro i desert Snježna kraljica. Gosti su za domaćina komentirali da je bio malo nesiguran, ali dobar, hvalili su svako jelo, što su na kraju pokazali i ocjenama pa je Mišel s četiri desetke skinuo Marinu s trona i zasluženo zasjeo na prvo mjesto!

Kad su stigli, Mišel je lijepo dočekao kandidate te ih ponudio šljivovicom, višnjevcem, kupinom i medicom. Sve su dame željele kupinu, pa je to onda odlučio probati i Dejan, a domaćin je poželio da večera bude uspješna i gosti zadovoljni.

Predjelo slistili, a i za glavno jelo imali samo riječi hvale

Za predjelo je Mišel gostima poslužio nabujak, a gostima se svidjelo kako izgleda. „Nabujak je bio jako fin. Sviđa mi se kombinacija i paprike, i jaja, i svega unutra“, komentirala je Marina, a i Draženki i Dejanu okus je bilo super.

Predjelo se brzo slistilo, a na stol je poslužen juneći odrezak koji je odležao na temperaturi od dva do četiri stupnja, 30 do 60 dana! „Meso leži dva mjeseca!“ komentirao je Dejan i dodao da to nikad nije čuo. „Junetina je bila mekana, topila se u ustima, bila je odlična!“ rekla je Marina, a Draženka i Dejan su dodali: „Okus glavnog jela bio je baš dobar, junetina je bila super!“

'Još bolji okus od izgleda'

Domaćin je za kraj poslužio Mileram tortu, a Draženki i Dejanu sve je bilo fino te su naglasili kako su svi sve pojeli. „Okus deserta bio je još bolji od izgleda. Nije bio previše sladak, nego osvježavajući“, rekla je Marina, a Ivančica zaključila: „Sve mi se svidjelo zato što volim takvu vrstu kolača.“

Goste su potom u dvorištu čekali svirači pa su malo zaplesali i proveselili se. Uslijedilo je ocjenjivanje, a sve što su pričali za stolom, kandidati su potvrdili ocjenama - naime, Mišel je dobio četiri desetke zato što se gostima baš sve svidjelo na večeri. „Sve je bilo super - i domaćin, i hrana! Bez zamjerki!“ govorili su zadovoljni gosti.

Sutra kuha Draženka, a kako će se njezina jela svidjeti ostalim kandidatima - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.