Drugi dan u Dalmaciji Toni je Elu, Kseniju, Mariju, Amru, Danijelu i Karolinu odveo na jahtu dok su ostale djevojke također imale zanimljiv izlet - otišle su na vidikovac "Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo".

Toni je bio zadovoljan odabranim djevojkama, a Ela koja je za tu prigodu nosila periku i predstavila se kao Bela je zaključila: "Činilo se kao da živi sve svoje muške snove.“ Premda je krajolik bio predivan, djevojke baš i nisu bile najbolje raspoložene, ponajprije Amra koja je započela raspravu sa Ksenijom zbog njezine izjave da sve druge mogu ići kući kad ona uhvati Tonija. "Nadam se da će se vratiti sa spoja zaljubljena, samo da vidi kako je nama ostalima jer misli da mi glumimo“, rekla je Amra. Toni je smirivao napetost, govoreći im da on ignorira njihove svađe u kući.

Ela se potpuno opustila; hranila je Tonija voćem i ispitivala ga sve što je zanima. "Ego joj je povrijeđen što nije dobila ružu poslije spoja i zato je krenula u napad i bila dosta drska“, rekla je Karolina koju je također zanimalo koliku važnost Toni pridaje poljupcima. Ela je nastavila s ispitivanjem, želeći doznati je li istina da ono što brzo dobije - da će mu brzo i dosaditi. On je rekao da tako može biti, a ta je njegova izjava najviše povrijedila Amru dok je Danijelu i dalje mučilo zašto je Josipa dobila ružu. "Kad dam ružu, to je znak da se među nama produbio odnos i želim da ste sigurne na ceremoniji“, rekao je Toni. Djevojke su se vratile na temu poljupca iako im je Toni već rekao da mu je poljubac bitan, ali ne i presudan te da se želi prepustiti trenutku, a ne razmišljati o tome što će one misliti ako se s nekom poljubi. Ela je zaključila kako bi se one trebale boriti za poljubac, a ne da ih Toni olako dijeli.

Nakon zanimljivog razgovora Danijela, Karolina i Toni odlučili su se rashladiti u moru, a Karolina je uhvatila priliku da kaže Toniju da želi popričati s njim. Amra je i dalje bila nezadovoljna pa se i ona odlučila pridružiti Toniju u moru uz objašnjenje: "Njegovo me ponašanje jako zbunilo jer je svima posvetio pažnju osim Mariji i meni i ne znam zbog čega.“

Toni se kasnije odvojio s Danijelom jer je primijetio da se naljutila zato što joj nije dao konkretan odgovor u vezi Josipine ruže. "Vrlo mi je žao što nisam jasno i glasno ispred svih stao u obranu Josipi jer smatram da su izrečene neke uvrede i ružne riječi koje ne bi smjele biti izrečene nikada“, zaključio je Toni.

Karolina se zafrkavala da će otplivati do druge jahte ako joj Toni ne pokloni pažnju da bi Maria zaključila kako ona to misli ozbiljno te joj je održala lekciju. "Ne mogu reći je li Karolina djevojka koja pada na ljude s puno novca, ali imam jedan jako veliki upitnik zbog izjava koje je imala iza kamera“, rekla je Maria, a i Amri je ta Karolinina izjava bila čudna. Toni je potom mazao Danijelu i Kseniju koje su se sunčale na palubi, a Amra je zaključila: "Onaj Toni koji je bio sa mnom i ovaj danas su dva različita muškarca, ne znam više što je istina.“ Karolinu je i dalje mučilo to što je Toni gledao film s Amrom pa ju je pozvao sa strane da popričaju. "Tek sam danas prepoznala konkurenciju koju sve vrijeme nisam primjećivala - ona se zove Karolina“, zaključila je Amra.

Razgovarajući s Karolinom, Toni je uvidio da je njoj baš stalo do njega. "Otpočetka zna da smo stvorili nešto posebno i bila je uvjerena da to neću stvoriti s drugom djevojkom. Poljuljalo ju je to što vidi da sličnu razinu povezanosti ostvarujem i s drugim djevojkama“, rekao je Toni. Tijekom njihova razgovora Karolina je čula kako djevojke pričaju da njoj nije stalo do Tonija i da je glumica koja jedno govori pred kamerama, a drugo njima, no on se nije obazirao na to, nego ju ne na kraju zagrlio i vidjelo se da se i ona njemu jako sviđa. Karolina je zaključila da imaju dobar temelj za nešto ozbiljnije.

Na kraju njihova druženja Toni je pozvao Kseniju na romantičnu večeru uz more. Ona mu je pričala kako ljudi imaju predrasude zbog njezina izgleda: "Ljudi misle da sam bezobrazna, a nisam, u meni je puno ljubavi“, rekla mu je Ksenija i na kraju je dobila ružu jer je Toni želi bolje upoznati.

Kad su se djevojke vratile sa spoja, prepričavale su kako im je bilo. Svaka je djevojka imala neku uljepšanu verziju priče o grupnom spoju, no Stankica je primijetila da je Karolina bila snuždena. "Ona je danas pokazala svoje pravo lice i od one Pepeljuge kojom je predstavljaju nema traga ni glasa“, objasnila je Danijela svoje viđenje situacije. Dio djevojaka odlučio je pričekati Kseniju sa spoja, a kad se vratila, primijetile su da nije sretna. Slagala im je kako nisu imali o čemu pričati, no ubrzo je izvukla ružu ispod sakoa i otkrila da joj je bilo predivno na spoju. "Sad znam kako je curama koje su se ljubile, kad osjetiš taj trenutak...“, rekla im je i dodala kako je lijepo kad je djevojke lijepo dočekaju, a ne kao što je ona jučer dočekala Josipu za što joj se ispričala.

