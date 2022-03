Olivera je imala rođendanski party za svoj 32. rođendan u vili u Istri na koji su bili pozvane sve djevojke koje nisu imale grupni spoj s Gospodinom Savršenim. No, neke od njih su se uvrijedile jer nisu dobile lentu, piše RTL.HR.

"Curama sam dala lente, nije falila ni jedna, bilo ih je točno koliko je bilo djevojaka meni dragih", kazala je Olivera.

Iako je atmosfera bila vesela uz balone i šampanjac, nekim djevojkama ipak nije bilo zabavno i razmišljale su o tome da napuste party.

"Sjedim tamo i osjećam se ravnodušnom, čekam da prođe par minuta da odem. Ne zanima me pretjerano ona ni bureke koje prodaje, ni njene neiskrene priče" istaknula je Tamara koja nije dobila lentu te ne podnosi Oliveru od početka showa. Ona je kasnije otišla s partyja.

Ela uvrijeđena

Svoje nezadovoljstvo iskazala je i Ela. "Nije bila u stanju pružiti nam čašu ni kapicu ni dati lentu tako da… Mislim da smo ispale jako fer i korektne."

Toni je prvi Oliveri čestitao rođendan, a ona je tijekom zdravice poželjela da on nađe svoju srodnu dušu tijekom showa. Slavljenica je otkrila i da je dobila rođendanski poljubac, no nije htjela kazati jesu li im se usne spojile. "Ja ću to sad zadržati za sebe", istaknula je.