Toniju Šćulcu iako je okružen prekrasnim djevojkama, ipak nije nimalo lako. Svaka od kandidatkinja relityja Gospodin Savršen želi malo ili malo više njegove pažnje, a ne dobivaju je sve onoliko koliko bi htjele.

Jedna od kandidatkinja kojoj borba za Tonija često teško pada jest Amra, koja se često osjeća izolirano ako je on ne prida dovoljno pažnje na grupnim spojevima. Amra, s kojom se Toni već poljubio, a proveli su i večer kod njega u stanu, ne trpi baš kad se on zabavlja s drugim djevojkama. On je to primijetio i poželio s njom razgovarati o tome.

Željela je čuti njegovu stranu priče

Ona mu se potom otvorila. “Samo sam u jednom trenutku osjetila da smo Marija i ja izolirane od ostatka vas pa želim čuti tvoju stranu priče. Da li ti očekuješ da mi idemo oko tebe jer mi smo kao bile u fazonu - OK, ti, Danijela, Ksenija i Bella ste bili zajedno i nama je u jednom trenutku malo postalo neugodno pa smo se odmakle, odvojile i onda kad smo se vratile mislile smo da smo odvojene”, rekla je Amra Toniju.

On je odgovorio: “Ja to nisam opće doživio. Ni najmanje! Još ti kažeš, ti i Marija da ste se izdvojile, ali ja sam primjetio da si ti bila tu i nešto si dobacivala i družili smo se tako da nisam imao dojam da si se povukla”, kazao je Toni.

'Ako to počne okretati na posesivnost, moglo bi biti problema'

No, u kamere je kasnije komentirao kako mu te Amrine nesigurnosti govore da joj je stalo, no počne li okretati na neku vrstu posesivnosti, moglo bi biti problema. Naime, Toni je otvoreno rekao da bi mu to moglo početi smetati.