Gordaninoj gozbi presudili crni rižoto i ledeni vjetar: 'Bilo je previše, a ni ne volim ga'

Prodavačica Gordana Beović (51) ugostila je ekipu prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru je Gordana dobila 38 bodova, deset bodova su domaćici dali oduševljeni Monika i Mate, a devetke su, pak, dali Marija Mandalena i Vinko. "Preferirao bih crni rižoto kao toplo predjelo, a ne glavno jelo", objasnio je Vinko. "U desertu je bilo više šlaga, a ne volim ga. Goga je pomalo otkačena, a mislila sam da će takvo biti i iznenađenje", zaključila je Marija Mandalena.

Pripravu večere Gordana je započela desertom nazvanim 'Proljeće'. "Sto posto su jagode sa šlagom, nema dalje", komentirao je Vinko. "Proljeće mi govori o buđenju, dolaze nam jagode", dodala je Marija Mandalena. Uskoro je Gordana otkrila da će ekipi za desert ponuditi klasik među desertima - ledeni vjetar. Uslijedila je priprava glavnog jela - 'Crna munja'. "Crna munja me asocira na hobotnicu, definitivno", otkrio je Vinko. "Možda će biti nešto s crnilom od sipe", dodala je Monika. Uskoro je Gordana otkrila da će za glavno jelo ekipi poslužiti crni rižoto. Za kraj, uslijedila je priprava predjela naziva 'Sve i svašta'. "Moguće da je to neka salata od jaja, tune i kapara", pretpostavila je Marija Mandalena. "Nadam se da će biti salata od hobotnice, tu ide sve i svašta", zaključila je Monika - i bila u pravu. Hobotnica na salatu, pašteta od tune i dva, tri slana inćuna - bila je to Gordanina ideja za predjelo.

Uskoro su se kandidati upoznali, a onda ih je domaćica Gordana dočekala ispred svog divnog doma. Vinko i Mate su otkrili da se znaju otprije, a Mate je otkrio da poznaje i Moniku, dok Mariju zna iz viđenja. Vesela ekipa uskoro je stigla kod Gordane koja ih je dočekala prigodnim aperitivima.

Domaćica je ekipu dočekala uz prigodni aperitiv i svoju ekipu iz udruge Bracera, koji su gostima točili piće dobrodošlice. "Znam Gogu čitav život, dosta smo proputovali s karnevalskom udrugom Monade", ispričao je uskoro Mate o domaćici.

Predjelo 'Sve i svašta' prvo je stiglo pred ekipu. "Predjelo je izgledalo vrhunski", pohvalila je izgled i prezentaciju prvog jela Monika. "Sve je bilo odlično, hobotnicu obožavam, bila je fantastična", pohvalio je Mate predjelo. "Pašteta od tune mi je bila odlična, bila je laganog okusa, uživala sam", zaključila je Marija Mandalena.

Uslijedilo je glavno jelo - 'Crna munja'. "Izgled školski, bez greške", otkrio je Vinko, koji je dodao i da je rižoto možda trebao biti toplo predjelo. "Možda je malo soli nedostajalo, no nećemo zamjeriti", dodala je Monika.,

Za kraj, stigao je desert naziva 'Proljeće'. Ledeni vjetar svidio se slastičarki Moniki, koja je kritizirala tek veću količinu šlaga. "Mislim da je ovaj desert prikladan bio, odličan, nije bio presladak", komentirao je Mate desert. "Bilo je kako treba biti, nije bio presladak, bilo je dobro balansirano", zaključio je Vinko.

Gordana je ekipi za kraj udijelila prigodne poklone, a potom je uslijedilo i iznenađenje - 'gnom kuhar'. Kao iznenađenje, ekipi je zapjevala klapa Turanj, a domaćica se zbog toga i rasplakala. "Bio je to poseban trenutak ove večeri", komentirao je Mate suze domaćice Gordane. Klapa je završila s nastupom divne bračke večeri.

