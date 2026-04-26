Glumica Martina Mandek emotivnim se fotografijama oprostila od serije 'Divlje pčele'

Martina Mandek, koju su gledatelji upoznali kroz lik Manuele Radonić u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', zatvorila je jedno važno poglavlje svoje karijere. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija sa seta, uz kratak, ali simboličan opis koji je jasno dao naslutiti da je riječ o oproštaju od projekta. Bez puno riječi, objavljene fotografije otkrivaju sve – osmijesi, zagrljaji i spontani trenuci iza kulisa svjedoče o posebnoj atmosferi koja je vladala tijekom snimanja.

Uloga koja se pamti

Manuela Radonić bila je dio složenih odnosa koji pokreću radnju serije, a Martina Mandek oblikovala ju je suptilno i uvjerljivo. Upravo zato njezin odlazak ima posebnu težinu, kako za publiku koja je pratila priču, tako i za samu glumicu. Takvi oproštaji podsjećaju koliko se truda, vremena i emocija ulaže u svaki projekt, daleko od očiju gledatelja.

Foto: RTL

Trenuci koji ostaju

Iako nije ulazila u detalje, Mandek je objavom jasno pokazala koliko joj je ova uloga značila. Reakcije pratitelja brzo su pristizale, a mnogi su istaknuli kako će im njezin lik nedostajati u nastavku radnje. Dok se priča serije 'Divlje pčele' nastavlja razvijati, ovaj oproštaj ostaje kao podsjetnik na sve ono što se događa iza kamera – i što publika rijetko ima priliku vidjeti.

