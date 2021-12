Natjecatelj "Zadruge" Fran Pujas otkrio je u popularnom srpskom reality showu da je u vezi s kćeri srpskog pjevača Mile Kitića, Elenom Kitić. U četvrtak navečer stanari "Bijele kuće" su dobili svoje video čestitke za Božić od najmilijih.

Franu je čestitku uputila majka, a zatim i prijatelji Filip Reljić i Maša Matijević. Oduševio se kada je na ekranu vidio Elenu Kitić i prijateljicu Cvetu.

"Drago mi je što ih sve vidim", rekao je Fran nakon čega ga je voditelj Milan Milošević upitao: "Jesi li očekivao da ćeš vidjeti Elenu? Nisi komentirao priču koja se priča van 'Zadruge'? Ona to ne krije. Jeste li u vezi?"

Jedva čeka da ju vidi

"Ne bih o tome", rekao je Zagrepčanin. "Fran, sve se zna vani, ja sam rekao", otkrio je Marko Đedović, jedan od natjecatelja "Zadruge 5".

"Elena i ja smo imali drugačiji dogovor. Zna koliko mi je bitno da ostanem i da zaradim novac. Imali smo dogovor da se mogu zezati s curama da bih ostao što duže, ali ne radim to otkako sam dobio čestitku za rođendan no, svakako bih se držao dogovora do kraja", objasnio je Fran pa dodao:

"Jedva čekam da izađem iz ove sezone. Počeo sam popravljati stvari kad sam izašao van iz prošle 'Zadruge' i jedva čekam da ih vidim."

Franov sukandidat Marko rekao je kako mu se nije svidjelo njihovo skrivanje veze. "Drago mi je da je ona poslala čestitku jer on umire zbog svega toga. Neće reći da mu se to ne sviđa, ali će patiti zbog svega toga", rekao je Đedović.