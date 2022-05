U finalnoj večeri showa Zvijezde pjevaju, umijeće su odmjerila tri para- Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca, Marina Orsag i Ivana Kindl te Marko Braić i Gina Damjanović. Finalna emisija bila podijeljena. U prvom dijelu pjevala su sva tri para, zatim su se zbrojiti glasovi publike i bodovi žirija, a par koji je imao najmanji ukupni zbroj ispada iz emisije.

Prvi su na pozornicu izašli Marko Braić i Gina Damjanović, a predstavili su se pjesmom 'Blue Suede Shoes' legendarnog Elvisa Presleyja.

Nakon njih su nastupile Marina Orsag i Ivana Kindl i otpjevale country pjesmu Blame it on your hear, Kao zadnji u prvom krugu emisije zapjevali su Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca. Pjevali su pjesmu pokojnog kralja funka Dine Dvornika 'Zašto praviš slona od mene'.

Za drugi krug Marko i Gina su predstavili su se izvedbom njezine pjesme 'Pepeo'. Marina i Ivana su u drugom krugu pjevale pjesmu 'Budi mi utjeha' mentorice Ivane Kindl, a Robert i Mario nastupali su zaključili drugi krug Marijevom pjesmom 'Del tebe'.

Par koji je skupio najmanje bodova i tako završio večerašnje natjecanje u finalu showa 'Zvijezde pjevaju' su Marina i Ivana.

Marko i Gina otvorili veliko finale

U velikom finalu prvi su nastupili Marko i Gina, pjevali su pjesmu kojom su se predstavili u prvoj epizodi showa, a to je hit Nine Badrić 'Nije mi svejedno'. Mario i Robert u velikom finalu ponovo su otpjevali pjesmu Šarlo Akrobata 'Nitko kao ja' i razveselili baš sve.

Na koncu Barbara Kolar proglasila je pobjednika. " Pobjednik 10. sezone showa zvijezde pjevaju je par Robert i Mario ", rekla je voditeljica.