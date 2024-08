Filip Pejić o najvećoj podršci i najboljem treneru: 'Bolji sam.. On samo brblja'

Reality '' Fight of Nations: Put do pobjede'' gledamo na platformi Voyo, a riječ je o showu u kojem se mladi borci koji su podijeljeni u dva tima, suočavaju s izazovima koji testiraju njihove fizičke i mentalne granice. O svemu se oglasio i trener Filip Pejić zvani Nitro. U intervjuu za RTL.hr je govorio o svojoj karijeri trenera i kako se našao u toj ulozi.

"Mislim da sam se dobro snašao u ulozi trenera", rekao je Filip koji je zaključio da je lakše biti borac nego trener i objasnio zašto.

"Unutra si., boriš se i to je to. Padneš, digneš se, a nevjerojatno je što sve proživljavaju oni koji se nalaze vani."

Nekoliko riječi imao je i za trenera Vasu Bakočevića. Kao što je već rekao, odlično se snašao u ulozi u trenera, a njegovo je mišljenje da je u svojem poslu boji i od Vase.

"To će pokazati trenerski rezultati. Mislim da sam se puno bolje snašao nego Vaso. On je samo jedan običan brbljavac", kaže Pejić za RTL.hr.

Supruga mu je najveća podrška

S obzirom na to da se dugi niz godina bavi borilačkim vještima, otkrio je tko je s njim od samih početaka njegove karijere. Često čujemo da iza svakog uspješnog muškarca stoji jaka žena, a čini se kako je to slučaj i kod Filipa. Upravo je njegova supruga ta koja je s njima od njegovih borilačkih početaka i to u prvim redovima.

"Sa mnom je od mojih prvih borilačkih dana. Ako netko ide u nešto, dogovorili smo se, bolje ga je gurati nego vući za rukav. Teško da ćeš ti nekoga povući za rukav i reći mu da stane, nije to opasna stvar. To je sport kojeg ja živim i u kojem sam već dugi niz godina. Mislim da je puno bolje kad te netko gura nego kad te vuče. Takav smo koncept dogovorili ja i žena."

Osim o supruzi, govorio je i o svojim sinovima te kako bi reagirao da se njegovi sinovi odluče baviti istim sportom. Naime, Filip to ne vidi kao nešto loše i u tom slučaju bi im bio podrška.

"Teško je reći ne i misliti da neće otići tim putem. Što se tiče moje obitelji, svi smo sportska obitelj. No, volio bih da odu u neki drugi sport, ali ako će ići u ovaj, ja ću im biti puna podrška", rekao je Filip za RTL.hr.

