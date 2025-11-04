'Thompsona' gledamo u 'Ljubav je na selu': Nova sezona donosi puno uzbuđenja

U RTL-ovoj emisiji ''Ljubav je na selu'' farmer Tomislav (35) iz nove sezone istoimenog showa nije krio uzbuđenje dok je čekao hoće li upravo on postati jedan od glavnih junaka nove ljubavne avanture. Dok je čekao rezultate, s osmijehom, ali i dozom nervoze, priznao je da mu je kroz glavu prolazilo svašta.

''Malo sam uzbuđen i nervozan. Prolazi mi kroz glavu koliko ću pisama dobiti. Nadam se da ću proći, a ako ne prođem, bože moj, život ide dalje'', iskreno je rekao Tomislav, svjestan da sve što slijedi donosi nova iskustva i možda... Pravu ljubav.

Zovu ga i Thompson...

Kad su ga pitali ima li nadimak, odmah se nasmijao: ''Skraćeno me svakako zovu. Tom, Tomica, Tomas, Tomaž, Tomek, Thompson, Tomos... I tako dalje. Svakako me zovu.''

O ljubavi govori jednostavno, bez previše filozofije, ali s uvjerenjem da je ona pokretač svega.

''Ljubav je za mene smisao života. Ona pokreće ljude i nema uvjeta'', poručio je Tomislav.

Nova sezona showa ''Ljubav je na selu'' donosi nova lica, emocije i neizvjesnost, a hoće li Tomislav pronaći onu pravu, gledatelji će doznati uskoro. Emisiju pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u i 24 sata ranije na platformi Voyo.

