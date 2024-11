Edo cijeni natjecatelje koji su došli promijeniti život: 'Davorka je jedna od najljepših priča ove sezone'

Alina i Tomo te Mateo i Esmir sudjelovali su u još jednom velikom izazovu u "Životu na vagi" dok su Davorka, Nikolina i Antonija navijale za svoje timove…

„Alinu isto bole koljena, a ja sam još i teža od nje tako da je ovo odabir manjeg zla - ja ne bih mogla ni deset puta skočiti“, rekla je Nikolina. Počeli su preskakati, i Alina je vidjela da može. Ipak, u jednom trenutku dotaknula je letvicu i maknula se s mjesta za preskakanje, misleći da je letvica pukla. „Treneri viču da nije pukla, ja kažem da je jer sam čula zvuk, no gledam stiropor i on je čitav“, rekla je Alina i Tomo je morao nastaviti sam.

Mateo i Esmir bili su uvjereni da će dobro odraditi izazov i polako su išli do cilja, no i Tomislav se nije predavao. Kad je osjetio da pada kondicijski, promijenio je način skakanja - nije skakao s obje noge jer je zaključio da tako troši manje energije. No to se nije pokazalo kao dobra taktika i ubrzo je slomio letvicu - crveni su napravili 188 preskoka te osvojili pola kilograma prednosti na vaganju.

Mateo i Esmir napravili su 300 preskoka i osvojili kilogram i pol da bi ubrzo Mateo zapeo za letvicu i slomio je, a potom je Esmir namjerno pokidao letvicu jer nije mogao više sam. „Da je izdržao barem još jedno 30, nastavio bih dalje, puno mi je bilo 100“, rekao je iskreno Esmir dok je Edo bio iznenađen takvom reakcijom jer je mislio da su trebali zgrabiti priliku koju su imali. „Nadam se da nam se to neće obiti o glavu“, rekao je trener.

Foto: RTL Ivan i Matej

Alina se jako grizla zbog toga što joj se dogodilo u izazovu, doživjela je to kao veliki poraz, no ekipa ju je tješila, a Mirna zaključila da se i na ovom primjeru vidi koliko su je u životu kritizirali. Kasnije je razgovarala s Tomislavom koji joj je govorio kako zna da je dala sve od sebe i da se prestane gristi zbog toga. Na kraju su oboje bili sretni što su tijekom razgovora sjedili na ljuljačkama, što nije bilo moguće kad su prije dva mjeseca stigli u 'Život na vagi'.

U goste su im stigli Matej i Ivan koji se bave street workoutom - načinom vježbanja koji se oslanja na vježbe vlastitom težinom. „Želimo pokazati kandidatima kako na najjednostavniji i najisplativiji način mogu odraditi jedan trening bilo gdje, pa čak i kod kuće“, objasnili su dečki. Natjecateljima su bili jako simpatični i oduševilo ih je što su puni znanja, a djevojke su u šali dodale - i mišića!

„Što su momci jaki, želim i ja biti tako jaka“, divila se Alina dečkima dok su izvodili vježbe, a i Antoniji su se svidjeli. Dečki su im pokazali jedan 'početnički' trening, a potom su se bacili na vježbanje. „Kandidati su odlični, čak su nas iznenadili kad su krenuli s vježbama, vidimo da su ustrajni i ne odustaju“, komentirali su Matej i Ivan, a i natjecateljima se svidio trening i bilo im je baš zabavno.

Foto: RTL Crveni tim

Sutradan ujutro Nikolina i Antonija prvo su hodale prije treninga, baš kao Mateo i Davorka. „Nikad nisam bio spremniji za posljednji trening prije vaganja“, rekao je Mateo, a i ostali su slično razmišljali. I crveni i plavi bili su jako iscrpljeni od cijelog tjedna, ali nisu odustajali od vježbanja. Tonka je iskreno pričala Mirni kako ne vjeruje da će doći do finala, ali da je jako ponosna zbog svega što je napravila u showu. „Ne želim se opterećivati time tko će izaći, radit ćemo na tome da nitko ne izađe“, rekla je.

Mateo je održao obećanje da će vježbati dodatno, a Davorka je ponovno bila tužna jer je sve više boli i počelo joj je to jako smetati. Pričala je Edi kako bi u budućnosti voljela planinariti i voziti kajak i da nema išijas, u šali je dodala. Edo je ponosan na nju što je sve napravila i izdržala u showu. „Ti si moja najveća nagrada. Ti i ljudi kao ti, koji su si došli promijeniti život“, rekao je Edo i toliko dirnuo Davorku da ju je rasplakao. „Već sam nekoliko puta rekao da je meni Davorka jedna od najljepših priča ove sezone. Ta je žena zaista došla po jednu životnu promjenu koja joj je bila nužna“, rekao je Edo.

Alina je otkrila da se vidi kao pobjednica zbog svog načina razmišljanja. „Često znam napraviti neku glupost, ali nakon svake takve situacije, dignem glavu gore i idem naprijed“, rekla je i dodala kako nju spašavaju čvrstoća i hrabrost. Na kraju su svi dobro odradili trening, no Tonka je ostala s Mirnom još malo voziti bicikl, a i Mateo je ostao odraditi ono što ti je zacrtao. „Prvenstveno sam to sebi obećao, drugo sam obećao treneru, obećao sam svom ćaći da ćemo zajedno doći do finala i za njega ću doći do finala“, ponovio je Mateo.

