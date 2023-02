Dubrovački tjedan u 'Večeri za 5 na selu' polako se bliži kraju! Pretposljednja ovotjedna kandidatkinja, frizerka Katija Guljelmović, gostima je servirala tradicionalnu večeru svoga kraja. Svojim je gostima Katija za predjelo poslužila Špurtilom i ostima, glavno jelo Ćaćin škartoc te desert Gospođa iz škafetina.

Katija je ekipu oduševila atmosferom i trudom koji je uložila u pripravu večere, no komentari na jela bili su zaista raznoliki. Najviše je iznenadio Dubravko, koji je unatoč komentarima, Katiji udijelio i svoju prvu desetku! Katija je na kraju završila s 38 bodova te se izjednačila sa Semrom. Keti je Katiji dala deset bodova, a tijekom samog puta prema domu dubrovačke frizerke, Keti je otkrila i neke zanimljivosti o domaćici.

Tijekom vožnje, Keti je ostalim kandidatima otkrila da Katija, među brojnim talentima, sjajno i pjeva. "Cijelo vrijeme doznajem nešto što nisam znala, da pjeva, da je iz svjetioničarske obitelji", nadovezala se Semra. Dubravko se oduševio i ponadao da bi Katija mogla i zapjevati. Kandidati su tijekom vožnje otkrili i da očekuju tradicionalno predjelo. "Ako kao voditeljica emisije o hrani napravi i najmanju grešku, ozbiljno ću se naljutiti", najavio je Dubravko dok mu Keti nije objasnila da Katija ipak nije profesionalna kuharica. "Katija, Kate, iznenadi nas", zaključio je potom Marko.

A Katija ih je zasigurno ugodno iznenadila kada im je pri aperitivu predstavila svog prijatelja. "On je jedan od najstarijih i najpoznatijih zdravičara na ovim prostorima", predstavila je gospodina Iliju Kesoviju domaćica. "On će nas kratko pozdraviti". Semru je tradicionalna zdravica nasmijala do suza, a nakon što su s gospodinom Ilijom kandidati nazdravili, red je došao i na hranu.

Špurtilom i ostima zapravo je hobotnica na salatu, a usto su se pred gostima našli i tapasi s avokadom i kozicama. "Prezentacija jela je bila vrhunska", komentirao je Marko pa dodao da se neočišćenoj kozici od Katije ipak nije nadao. "Očekivao sam od nje da je sve po špagu". Dubravko je komentirao da je predjelo fenomenalno. "Ovo je top", rekao je Katiji glazbenik tijekom predjela. "Kad si gladan, sve ti je dobro. Ali, nije me to fasciniralo", također je rekao Dubravko kada je sam komentirao predjelo.

Nakon predjela, na stol je stigao Ćaćin škartoc. Na svakom škartocu nalazilo se ime RTL-ovog showa u kojem bi se najbolje snašao svatko od kandidata. Dubravku je tako Katija poručila show Gospodin Savršeni, dok je Marku preporučen Brak na prvu. Semri je predložena Shopping kraljica, a Keti 3, 2, 1 - kuhaj.

Unatoč simpatičnoj ideji, komentari na Ćaćin škartoc bili su raznoliki. "Mislim da je ono bilo super osmišljeno, a unutra si zapravo dobio jugoslavensku narodnu armiju koja je nemoćna", komentirao je Dubravko glavno jelo. Za stolom je, pak, komentirao da je jelo izvrsno pa ga je Semra upitala: 'Gospodine Dubravko, stvarno mislite da je izvrsno ili to kažete reda radi?'. Nakon kraćeg bockanja, ekipa se oraspoložila, a ljubavne avanture glazbenika nasmijale su sve.

Kada je na stol stigla Gospođa iz škafetina, dubrovačka torta čiji recept navodno datira iz 1585. godine, većina kandidata ostala je pod dojmom. Uz konavoski prošek, oduševljenje nije izostalo. "Bila je fenomenalna, od dubrovačke torte je to i za očekivati", rekla je Keti. Semre se, pak, torta nije dojmila, dok je Marko imao samo riječi hvale za Katiju i njen desert. "Bilo je jako jednostavno, lijepo, ukusno. Nekad je ljepota u jednostavnosti". No, Dubravko je bilo drugačijeg dojma: "Večeras je desert bio užasan. Isto kao i sinoć, gotovo pa nejestivo". Pohvalio je, pak, atmosferu koja mu je, kaže, bila za jedanaest.

Druženje je Katija zaključila personaliziranim poklonima za goste i sjajnim iznenađenjem. Pobjednik legendarnog dubrovačkog tjedna sa svojom ekipom i Katijinom sestrom stigao je te ekipi zasvirao. Katija je sa svojom sestrom na kraju i zapjevala te na kraju fascinirala čak i kritičnog Dubravka! Pokazao je to i na ocjenjivanju, dao je Katiji desetku! "Pogođena, vrhunska večera koju sam i očekivao", rekao je. Marko je dao devetku, baš kao i Semra. Keti je, kao Dubravko, dala Katiji desetku! Zbroj ocjena iznosio je 38 pa Katija nije povela, no izjednačila se sa Semrom.

Neizvjesno ostaje do samog kraja pa ostaje vidjeti što će u petak spraviti medicinski tehničar Marko! Njegove delicije ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.