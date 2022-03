Voditeljica Jovana Joksimović izbacila je političara Mlađana Đorđevića iz emisije "Uranak" na TV K1. Supruga Željka Joksimovića je izbacila Đorđevića zbog prozivki predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

'Sramota, ajde... Reklame'

Voditeljica i urednica emisije posvađala se pred kamerama s Đorđevićem, koji je bio uporan u prozivanju Vučića, za kojeg je rekao da je - sveprisutan.

"Pa nije on čovjek koji nije ovdje, on je čovjek u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo", rekao je Đorđević, a Joksimović mu je odgovorila: "Nije u redu da pričate o čovjeku koji nije ovdje".

Kada je voditeljica shvatila da se gost ne stišava, rekla je da će ga izbaciti iz emisije i zatražila je od produkcije reklamni blok.

"Treba vas biti sramota. Sad ću vas izbaciti napolje. Dajte reklame", odvratila je Joksimović koja se nije mogla suzdržati pa je Đorđeviću očitala bukvicu.

"Jeste dobili priliku da razgovarate na neku temu? Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste da kada vas netko pozove na neku temu, na tu temu pristanete razgovarati i razgovarate. Kažem vam, ne možete pričati ni o kome da je izdajnik. Kraj priče", rekla je.

Đorđević je htio nastaviti, no ona ga je prekinula: "Sramota, ajde... Reklame."

"Neće ovo trajati vječno", završio je on.

Voditeljica Jovana je u braku sa slavnim glazbenikom Željkom Joksimovićem već 10 godina, a par ima dvoje djece, Kostu i Srnu.

"Dogodi vam se u početku neka kemija koja je veća ili manja, a kod nas je bila veća. Ako ta kemija odlukom nas dvoje ne preraste u nešto dobro, ne možemo opstati duže od šest mjeseci. Nas dvoje smo, pored velike zaljubljenosti, kasnije ljubavi, odlučili da ćemo život provesti zajedno. Mislim da je to upravo ono što nam brak postavlja kao postulat", komentirala je Jovana jednom prilikom brak s glazbenikom za Express.ba.