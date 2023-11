U emisiji "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stankovića gostovao je srbijanski glumac, producent i redatelj Dragan Bjelogrlić, javlja HRT. Osvrnuo se na stanje u Srbiji, kako u političkom, tako i u vrijednosnom smislu. Predsjednika Aleksandra Vučića nazvao je autokratom, a poručio je kako vjeruje da će unatoč zarobljenim medijima i zastrašivanju, u Srbiji nakon izbora, doći do promjena.

Bjelogrlić je odgovorio potvrdno na pitanje je li mu pametno gostovati na HRT-u te može li zbog toga očekivati napade u Srbiji. Dodao je da je na to već navikao.

"Bit će napada sigurno, očekujem ih vrlo brzo. Ja sam već dugi niz godina izložen tom tabloidnom linču i ne samo tabloidnom, meni su zastupnici skupštine u Beogradu rekli da idem iz Srbije. Napadali su nažalost i moju obitelj i djecu. To me u samim počecima posebno zaboljelo, a sada sam se navikao", rekao je.

Kazao je kako najviše voli kritizirati vlast u Srbiji, ali ne "sa strane". Objasnio je na što misli kada je situaciju u Srbiji opisao kao zvjerinjak. "Ja sam upotrijebio tu jednu metaforu. Rekao sam da kada vlastodršci pobjede državu, nastane zvjerinjak", kazao je.

Društveni angažman

Bjelogrlić je objasnio da svoj angažman u javnosti više smatra društvenim, nego političkim. "Ovo što ja radim s grupom ljudi je više društveni angažman, nego politički", rekao je.

Ustvrdio je DA je to "idealistički, utopistički pokušaj" da se probude apatični ljudi i da se "razdrma letargija koja je nastala posljednjih godina".

"Ja iskreno to nikada nisam vjerovao, uvijek mi je to smetalo kada razgovaram s ljudima i prijateljima koji vide iste stvari kao i ja, ali se ne žele miješati, kažu da se ne žele baviti politikom. Mi smo pokušali izaći i reći ljudima da se probude. Da prije svega izađu na izbore, a da se kasnije aktiviraju da vrate državu koja je oteta", kazao je.

Ustvrdio je kako u Srbiji "ne valja to što imamo malu interesnu grupu ljudi koja je uzela sva ovlaštenja". Dodao je da se to odnosi na institucije i organe "koji bi trebali obavljati posao za koji su plaćeni".

Kriminalizacija društva u Srbiji

Bjelogrlić je rekao da u Srbiji postoji kriminalizacija društva te da je represivni aparat povezan s kriminalnim krugovima.

"Imamo tu ogromnu kriminalizaciju društva. Imamo policajce za koje postoje jasni dokazi da su surađivali s kriminalcima. Oni se ne sankcioniraju, te stvari se ignoriraju. Imamo veliku nepravdu i dvostruke standarde", rekao je.

Dodao je da "mediji linčuju sve one koji se usude nešto izgovoriti". "Imamo jedan agresivni narativ vlasti i nasilje koje je ušlo u sve pore društva te siromaštvo", kazao je.

Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je nazvao autokratom te je indirektno prozvao i zapad koji takve vođe naziva "stabilokratima". Srbiju je okarakterizirao kao "hibridni režim". Ustvrdio je kako je "autokratskim profilom ličnosti" predsjednik Vučić "kreirao čitav niz poltrona".

"On je autokrat. Kako zapadnjaci vole reći, stabilokrat ili hibridni režim. To sam odgovarao na pitanje zašto je potegao Tomislava Nikolića, rekao da je on jednostavno svojim narcisoidnim i autokratskim profilom ličnosti oko sebe kreirao čitav niz poltrona".

Kako kaže, "u panici se sjetio nesretnog Tome Nikolića koji je otišao u mirovinu na Dedinje".

Kako financira svoje filmove?

Odgovorio je na tvrdnje vlasti u Srbiji da je od države dobio 2,5 milijuna eura za svoje filmove. "Prvo ta cifra je netočna. Ja sam taj narativ prošao devedesetih. To su nama isto govorili za "Lepa sela lepo gore" i za "Rane", "vi nam dajete pare, a vi nas pljujete". Meni je ispod časti da ulazim u tu vrstu dijaloga. Ne dajete nam vi novac. Ja za sve svoje projekte dobivam novac na natječajima", rekao je.

Ustvrdio je da je "osnovna poruka toga da šutim i radim". "O tome se radi. Ja ne krijem da sam svojim radom zaradio novac. Da, imam lijep stan, vozim odličan auto, uvijek sam vozio dobre automobile i vozit ću. Ja imam i kada bih gledao svoj osobni život, mogao bih biti zadovoljan. Ja ne mogu biti sretan u zemlji u kojoj su svi nesretni", dodao je.

Priznao je kako surađuje s United Mediom te je ustvrdio da je sa srbijanskim poduzetnikom Draganom Šolakom ostvario suradnju koja je "na obostranu korist". "Da, ja surađujem s United Mediom i mi smo napravili jednu suradnju koja je na obostranu korist. Ako bih se osvrnuo 10 godina u nazad, radio sam s RTS-om, radio sam u koprodukciji sa Željkom Joksimovićem. Hoću reći da ne mogu tvrditi da radim samo sa Šolakom", zaključio je.

Hoće li Vučić izgubiti izbore?

Na pitanje hoće li Vučić izgubiti izbore, odgovorio je kako to ne zna, ali i da se nada da će od 17.12. u Srbiji doći do promjena. "Ja to ne znam. Ja bih volio da 17.12. počnu promjene u Srbiji. Njih nema već dugi niz godina i nekako, moj osjećaj je da sada postoji neka atmosfera da većina ljudi u Srbiji želi da se nešto promjeni", rekao je.

Dodao je kako svoj optimizam temelji na vjerovanju da postoji većina koja želi promjene. "Ja nisam vidio te analize. Ja sam vidio druge analize. Gledao sam razne analize i ne znam. Izbori u Srbiji nisu slobodni. Mi nemamo slobodne medije. Način zastrašivanja ljudi i manipulacija u izbornom procesu je ogroman. Mi sve to znamo, ali usprkos svemu tome postoji većina", ustvrdio je.

Dodao je da "kada ne bi postojali mehanizmi manipulacije i kada bi mediji bili slobodni", Vučić bi izgubio izbore. "Baviti se prosvjetiteljstvom na Balkanu je utopija, spreman sam da izgubimo", našalio se.

'S Hrvatima nikada nije lako'

Bjelogrlić se osvrnuo na svoj novi film "Čuvari formule", rekavši da se ostvarilo sve ono što je zamislio.

"Događa se nešto što se rijetko meni događa, a to je da se ostvari ono što zamislim. Kada sam radio ovaj film, vidim, Milan je rekao (u prilogu) da sam napravio zaokret, autorski pristup, tj. jedan drugačiji pristup, tema i tretman. Za sve ove godine sam vidio da ja na Balkanu funkcioniram. Htio sam vidjeti mogu li ja taj jezik malo raširiti", rekao je.

"Događa se nešto što je zaista fascinantno. Publika u Švicarskoj, u Sao Paulu, Tallinu, Sarajevu, Banja Luci, Ljubljani, Beogradu, Novom Sadu, pa sada i u Zagrebu, reagira na isti način. To mi je bila najveća inspiracija i najveći zadatak koji sam sebi postavio", istaknuo je.

Budući da je tema vrlo atraktivna, tj. film se fokusira na rad na reaktoru kupljenom iz SSSR-a, a na kojemu su se otrovala četiri znanstvenika, Bjelogrlić je ustvrdio kako film "ima neku posebnu emociju".

Otkrio je i da će film izaći u Hrvatskim kinima. "S Hrvatima nikada nije lako", rekao je šaleći se. "Mi imamo stalan problem što s glavnim distributerom, tj. s jednom stranom, ne možemo surađivati. Pored toga pravimo dobre rezultate. Svakako idemo u kina. Jučer smo zatvorili ZFF, ne mogu prognozirati, ali ne vidim razlog da ne bude prihvaćen", objasnio je.

"Ima neku posebnu emociju koju izaziva kod ljudi. Preko 50 posto filma je francuskom jeziku. Računamo na francusku publiku. Imali smo promociju u Parizu koja je bila izuzetna. Imamo pregovore, mislimo da ćemo na proljeće ući u francuska kina. Taj film, koliko je naš, toliko je i francuski", dodao je.