S emitiranjem kreće nova serija 'Skriveno u raju', a jednu od uloga ponijela je i mlada Zala Đurić (27), glumica i spisateljica, koja je krenula putem svojih slavnih roditelja, a iza nje je školovanje u SAD-u i zavidna glumačka karijera.

Talentirana i svestrana Zala jedno je od najperspektivnijih slovenskih mladih lica, a nakon glavne uloge u recentnoj ratnoj drami 'Šesti autobus', u kojoj ju je hrvatska publika mogla bolje upoznati, od ponedjeljka će je gledatelji RTL-a moći gledati i u novoj slovenskoj seriji 'Skriveno u raju'.

Dobra suradnja s kolegama

U seriji Zala glumi Miju Šarić, studenticu medicine, perfekcionisticu koja s ocem Damirom (Aleksandar Cvjetković) već godinama dolazi u istarski kamp Paradiso te zna svaki njegov kriveni kutak. Vlasnik kampa Hrvoje (Alen Šalinović) veliki im je prijatelj pa ljeta rado provode ondje. Glavni protagonist serije Mark (Matej Zemljič) njezin je kolega s fakulteta, a zajedničko ljetovanje bit će prilika da se bolje upoznaju.

"Na snimanju mi je bilo fenomenalno, merak pravi! Bili smo na moru, znate da mi Slovenci jako volimo more. Uživala sam beskrajno", ističe mlada glumica koja je obišla mnogo gradova na hrvatskoj obali, no u sjećanju joj je, kaže, najviše ostao Zadar.

Foto: RTL

Suradnja s kolegama na setu bila je sjajna, a kako u seriji glumi Hrvaticu, naš mladi glumac Matino Antunović imao je i poseban zadatak.

"S Matinom se stvarno dobro razumijem, pomogao mi je oko jezika, da uspijem prikriti svoj slovensko-bosanski naglasak, on je bio moj učitelj", smije se.

Iza Zale Đurić već je sada zavidna glumačka karijera s filmskim i televizijskim ulogama, a zanimljivo je kako je završila i prestižnu glumačku školu HB Studio u New Yorku, gdje je otišla sa samo 18 godina. Odlazak u Ameriku, kaže, bio je preispitivanje sebe same, oslobođenje od društvenih normi kao i istovremeno brušenje glumačkog talenta. Baš ondje pronašla je samu sebe i shvatila ono neprocjenjivo - definiciju slobode.

Velika podrška roditelja

Njezin glumački put započeo je vrlo rano, uz roditelje, velike glumačke zvijezde, Tanju Ribič (55) i Branka Đurića Đuru (61). Prvu ulogu ostvarila je sa samo pet godina kada je statirala u Đurićevu filmu 'Kajmak i marmelada'. Sjeća se kako je je osjećala strašnu odgovornost i nije htjela razočarati roditelje s kojima je imala zajedničku scenu.

"Čuvena riječ mog tate, ne Đure, nego mog tate je: 'Hajde!' Kad ja nešto kažem ili kad sam, recimo, bila mala i rekla sam da ću biti glumica, on je rekao: 'Hajde!' On meni ništa nije pomogao, osim savjetima. A to je, mislim, puno", kazala je Zala u jednom ranijem intervjuu za RTL.

Tijekom svojih putovanja i druženja na setu s roditeljima, upoznala je velike svjetske face, a kaže kako su je se posebno dojmili Colin Farrell i Angelina Jolie.

"Družila sam se s Angelinom i Bradom na setu u Budimpešti. Ona mi je tada ponudila manju ulogu. Ponudila mi je ulogu u svom filmu, tada sam imala 14 godina, i naravno da sam je prihvatila! To se ne odbija! Izrezali su me na kraju tako da ipak nisam u filmu, ali mogu staviti u CV", šali se Zala.

Svestrana glumica

Iako je glumu okarakterizirala kao svoj životni poziv, poznato je kako je Zala i uspješna spisateljica. Iza nje su već dvije izdane zbirke poezije, a autorica je i slikovnice za djecu!

"Poezijom sam se počela baviti zbog disleksije i to mi je bio ventil u školi. Kada nisam više mogla pratiti, onda bih samo pisala poeziju i nisam znala kako mi ide. To je pročitala moja profesorica slovenskog jezika, proslijedila je to slovenskom pjesniku Borisu A. Novaku. On se oduševio, a ja nisam ni znala da dobro pišem jer sam pisala za sebe", kaže skromno ova svestrana djevojka.

Foto: RTL

"Ako bih se trebala odlučiti što sam ja, doduše ne volim to raditi... Mislim da sam glumica. Znam da sam glumica!" dodala je pa zaključila.

"Umjetnost je moj ventil i moja ljubav. Sve vrste umjetnosti su moja ljubav i to me čini živom i zaljubljenom."

Talentiranu Zalu u ulozi Mije Šarić pratite u seriji 'Skriveno u raju' od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u. Uz ljubavne iskre, emocije i spletke, ova serija za sve generacije, dijelom snimana na idiličnim istarskim lokacijama, donijet će i dašak sunca, mora i života u kampu te pokazati da je ljeto bliže nego što se čini! Prva epizoda bit će dostupna 24 sata prije prikazivanja na televiziji na streaming platformi Voyo.

