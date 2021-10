Približava nam se Noć vještica, koju mnogi doživljavaju kao najstrašniju noć u godini jer podrazumijeva maskiranje u mitološke likove poput vještica, vampira, duhova i zombija. Noć je to koja je inspirirala brojne filmove strave i užasa i stvorila kultne likove poput ozloglašenog maskiranog ubojice Michaela Myersa iz nevjerojatno popularne franšize 'Noć vještica', nezaobilaznog filma svake godine na 31. listopada.

Pozovite društvo na sablasni provod za Noć vještica jer ovih 13 hororaca ne želite gledati sami!

Noć vještica 2 (Halloween 2, 2009.)

Michael Myers, kultni ubojica s bijelom maskom već desetljećima straši generacije gledatelja, a PLAY Premium vam donosi film 'Noć vještica 2'. Myers se vraća u svoj uspavani rodni gradić ne bi li završio ono što je započeo. Neće prezati ni pred čim da stane na kraj tajnama iz svoje strašne prošlosti. No gradić ima novog heroja, samo da dovoljno dugo ostane živ i spriječi tragediju.

2. Koliba u šumi (The Cabin in the Woods, 2011.) Napeti hororac s Chrisom Hemsworthom u glavnoj ulozi držat će vas u neizvjesnosti cijelu večer. Radnja prati petoricu prijatelja koji se upute na odmor u usamljenu šumsku kolibu, što se pokaže vrlo intrigantnim iskustvom. Zajedno će otkriti strašnu tajnu kolibe na osami.

3. Gosti za odstrel (You're next, 2011.)

Skupina maskiranih manijaka upada u obiteljsku kuću, ali dočeka ih neugodno iznenađenje. Kada obitelj Davison napadne banda misterioznih ubojica sa sjekirama, jedan će se gost ispostaviti vještijim u ubijanju i od samih napadača. Tko je veći i jači ubojica, saznajte u ovom napetom hororu koji pomiče granice.

4. Ja, Frankenstein (I, Frankestein, 2013.)

Još jedan zastrašujući kultni lik vraća se u malo drugačijem izdanju. Od producenata Underworlda ne propustite akcijski ZF spektakl koji na novi i nikad viđeni način donosi uzbudljive pustolovine kultnog junaka! Čudovište Victora Frankensteina, Adam (Aaron Eckhart) nađe se uhvaćen između opakih klanova koji se bore razotkriti tajnu njegove besmrtnosti.

5. Odjel straha (The Ward, 2010.)

Nakon što je zapalila napuštenu kuću, neuravnotežena djevojka završi u umobolnici, no ne može se sjetiti što je točno napravila. U psihijatrijskoj ustanovi upoznaje pet djevojaka koje su u sličnoj teškoj situaciji a sve zajedno saznat će priču o nemilosrdnom duhu koji opsjeda bolnicu te će jedna po jedna nestajati.

6. Byzantium (2012)

Stanovnici malog obalnog gradića na teži će način i sa smrtonosnim posljedicama saznati tajnu dviju tajanstvenih žena koje su potražile sklonište u lokalnom odmaralištu. Eleanor (Saoirse Ronan) i Clara (Gemma Arterton) rođene su prije 200 godina, a preživljavaju pijući ljudsku krv. Dok se istina o njima širi, njihova ih prošlost nemilosrdno sustiže.

7. Lijek za život (A Cure For Wellness, 2017.)

Unutar zidova zabačenog centra za rehabilitaciju skriva se zastrašujuća tajna.

Mladi ambiciozni direktor poslan je u idilični wellness centar u švicarske Alpe. Ubrzo počinje sumnjati da "čudesan spa" nije onakav kakav se čini. Kada počne otkrivati njegove mračne tajne, saznaje da mu je dijagnosticirana "bolest" od koje boluju svi u spa centru te su tu iz razloga što traže lijek za nju.

8. Žena u crnom (The Woman in Black, 2012.)

Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) je odvjetnik kojem je umrla žena a njegova mu tuga stavlja posao u drugi plan. Uskoro će se uputiti u osamljeno selo ne bi li tamo riješio poslove pokojnog klijenta. Po dolasku postane mu jasno da mještani kriju neobičnu tajnu te doznaje da je kuća koja je pripadala pokojniku ukleta i da ju opsjeda duh žene koja je naumila pronaći nekoga ili nešto što je izgubila. Nitko nije siguran pred njezinom osvetom…

9. Hibrid (Splice, 2009.)

Dvoje buntovnih genetičara Clive Nicoli (Adrien Brody) i Elsa Kast (Sarah Polley) žele se proslaviti spajanjem DNK različitih životinja kako bi stvorili hibrid i koristili ga u medicinske svrhe. Nakon što u tome uspiju, žele isto napraviti s ljudskim DNK, ali im je to zabranjeno. U tajnosti nastave svoje eksperimente, spajajući životinjski i ljudski DNK i dobivaju stvorenje koje nazovu Dren. Međutim, odnos znanstvenika i Drena otići će u zastrašujuće krivom smjeru.

10. Ogledalo smrti (Oculus, 2013.)

Tim je nedavno pušten iz institucije za mentalno oboljele, gdje je proveo veći dio svoje mladosti nakon što su on i njegova sestra svjedočili velikoj obiteljskoj tragediji. Sestra Kaylie ga upozorava da je za njihovu tragediju krivo zapravo jedno staro ogledalo koje posjeduje tristogodišnju povijest smrti i uništavanja. Sad je na njima da unište to naizgled obično antikno ogledalo.

11. Poremećena (Unsane, 2018.)

U psihijatrijskoj bolnici mlada žena suočava se sa svojom najvećom noćnom morom . Napeti psihološki triler redatelja Stevena Soderbergha prati nesretnu mladu ženu koja nakon niza potresnih događaja završi u psihijatrijskoj bolnici. Nažalost, njezina noćna mora tek počinje jer će se u bolnici susresti sa svojim najvećim strahom.

12. Sirovo (Raw, 2016.)

Vegetarijanka Justine (Garance Marillier) studentica je veterinarstva. Na prvom inicijacijskom ritualu na fakultetu njezina kolegica Alexia (Ella Rumpf) nagovara je da konzumira zečji bubreg, što u njoj nenadano budi dosad nepoznatu želju za sirovim mesom. Najprije dobije bolni osip, no kanibalistička žudnja raste. Kada Alexia slučajno poreže prst, Justine preplavi neobuzdana želja za sirovim i počne gristi krvavi prst…

13. Slagalica strave 7 (Saw 3D, 2010.)

Redatelj Kevin Greutert i scenaristi Patrick Melton i Marcus Dunstan donose nam posljednji dio zastrašujućeg horor-serijala "Slagalica strave", ovoga puta snimljenog u najmodernijoj 3D tehnologiji.



