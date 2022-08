Novu sezonu 'Večere za 5 na selu' otvorili su kandidati iz Primoštena, a prvi među njima kuhao je vodoinstalater Antonio, koji je za goste i drage poznanike pripremio predjelo naziva Nešto starinsko, glavno jelo Morski veseljak i desert Nešto što Antonio zna.

Predjelo nije odgovaralo svim gostima, kao ni glavno jelo u kojem je Danijela našla dlaku, Jerko nije jeo desert zato što ne voli slatko dok je ostalima bio odličan, a domaćin nije priznao da tiramisu nije on pravio nego njegova supruga da bi naposljetku osvojio 34 boda.

Već u kombiju kandidati su vidjeli da se poznaju jer, kako kažu, Primošten je malo mjesto, a oduševljenje je bilo i veće kad su vidjeli još jedno poznato lice - večerašnjeg domaćina! Antonio je ponudio goste aperitivom, a svi su pohvalili fritule koje je poslužio uz piće dobrodošlice. „Fritule su bile za 110!“ rekla je Lorenta, a Anđelko dodao: „Bile su izvanredne! Mekane i ukusne.“

Doček je srdačno prošao, a potom su počeli s predjelom - tjesteninom s bobom i pancetom. Danijeli se nije svidio izgled jela zato što su špageti bili izmrvljeni, a i ne voli bob. Predjelo nije oduševilo ni Anđelka jer mu je nedostajalo pikantnosti: „Nema veze što su to tjestenina i bob, ali tu mora biti još nekih dodataka.“ Anđelku je zasmetalo i što domaćin nije uz jelo odmah poslužio i piće, a s njim su se složili i ostali. „Nije baš lijepo da je čaša prazna, a svi imamo vina“, dodala je Danijela.

Za glavno jelo domaćin je poslužio gregadu. Danijela nije vjerovala da je domaćin sam ulovio ribu za večeru, a potom je našla dlaku! „Pomakla sam je sa strane, mislila sam da to nitko nije vidio, ali cijelo sam vrijeme razmišljala o tome“, rekla je, ali i dodala da joj je bilo ukusno iako bi voljela da je bilo više vina u umaku i maslinova ulja da prelije ribu. Lorenti je sve bilo jako fino: „Osjeti se i miris mora i više vrsta ribe, meni je bilo super! Još je i krumpir poprimio okus ribe i bilo je stvarno lijepo i ukusno to jesti, ali te kosti od ribe, meni je to smrt!“ Anđelko je zabavljao goste i pohvalio jelo: „Okus mi je bio izvanredan! Jedno je upotpunjavalo drugo; i riba i krumpir, bez ikakve primjedbe.“

Domaćin je za desert poslužio tiramisu u čaši i nije priznao gostima da ga je napravila njegova supruga. Uz desert je otvorio i šampanjac, što se jako svidjelo Danijeli: „Baš po mom guštu, top! Lijepo se slagao uz desert, super.“ Anđelku se desert jako svidio, okusom mu je bio za desetku, a Jerku baš i nije: „Bolja mi je bila gregada, a i inače ne volim slatko.“ Lorenta je bila ugodno iznenađena što je Antonio napravio tiramisu zato što otprije zna da dobro peče palačinke. „Svaka mu čast“, rekla je.

Nakon večere svi su zapjevali, domaćin im je podijelio domaće kapare koje je sam napravio, a potom im se pridružila klapa i nastavili su s pjesmom. Ocjene za Antonijevu večeru bile su šarolike; desetku je dobio od Anđelka, Lorenta je dala ocjenu manje jer ne voli čistiti ribu, Jerku je zasmetalo što nije bilo maslinova ulja pa je dao ocjenu osam, a Danijela se odlučila za sedmicu jer je imala više zamjerki: „Prvi razlog je dlaka u glavnom jelu, predjelo je bio bob koji ne volim i nije bilo maslinova ulja na stolu pa je riba bila suha.“

Danijela se pokazala kao prilično zahtjevna gošća, a što će ona sutra pripremiti gostima - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.