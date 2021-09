Večerašnja domaćica, umirovljenica Marija iz naselja Kamen u blizini Splita, za goste je pripremila riblji jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Zdravo zeleno more, glavnog jela Stara naša gradela i deserta Batin kolač. Iako su jela bila laganija, Marija nije štedjela na porcijama, što je zasmetalo nekim gostima, a neki su smatrali da nije ispunila očekivanja tako da je naposljetku osvojila tek 29 bodova i nije prestigla Sandru.

Domaćica je goste dočekala odjevena u nošnju, a uz travaricu, višnju i orahovac te soparnik i pržene bademe, bilo je i glazbe! „Iznenadila me s narodnom nošnjom, to mi je super“, rekla je Sandra, a Dunja dodala: „Očekivala sam šljokice!“ Jakov to također nije očekivao, a Vjera je zaključila: „Izgleda mi je kao baka, a ne seksi mašina, što promovira sve dane.

Nakon pića dobrodošlice Marija je poslužila prvo večerašnje jelo - kozice sa zelenom tjesteninom. „Bilo je previše kozica, za dvije porcije, a manistra nije bila zelena“, rekao je Jakov, a s njim se složila Vjera. No kad je kušao predjelo, svidjelo mu se dok je Sandri bilo malo žestoko i bilo joj je previše iako se prije večere bojala da se neće najesti.

Red je došao na oradu s blitvom. Dunja nije bila sretna kad je vidjela blitvu, kao ni Sandra kojoj su zasmetale i rajčice na tanjuru. „U ribi je falilo soli“, nastavila je Sandra, a Jakov dodao: „Meni je bila suha i nedovoljno slana.“ Vjera je otkrila da ne voli blitvu, a ni ostali nisu bili oduševljeni prilogom. „Blitvu nisam ni probala, a riba je bila odlična kad su se dodali češnjak, maslinovo ulje, sol i peršin“, rekla je Sandra, a Vjera dodala: „Što se tiče okusa, sve je bilo pogođeno, ništa nisam dodavala i guštala sam.“

Za desert je Marija poslužila tiramisu, a Vjera je domaćici zamjerila što je kolač poslužila s vilicom, a ne žlicom. A kad ga je probala, Duna je rekla: „Jela sam i bolje.“ Sandri je kolač bio odličan i ništa joj nije falilo dok je Jakov komentirao: „Meni je to teža klasika, industrijski desert. Nikad nisam nešto posebno uživao u njemu, a vjerojatno i neću.“ Poslije večere izašli su u dvorište, gdje ih je čekao Marijin suprug na harmonici pa su zapjevali i zaplesali.

Sandra je dala ocjenu osam jer ne voli blitvu i predjelo joj je bilo žestoko, Vjera sedmicu zato što Marija nije ispunila njezina očekivanja, Jakov je dao ocjenu osam jer mu je spiza bila korektna, ali atmosfera nije bila na nivou i Dunja je dala šesticu zbog najlošije atmosfere.

