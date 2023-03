Računalni tehničar Ivan Leljak iz Belog Manastira ugostio je protukandidatkinje drugog dana 'Večere za 5 na selu'. Kulinarsku avanturu ovog tjedna žive kandidati iz Slavonije i Baranje, a predstavnik baranjskog kraja bio je upravo Ivan, Zagrepčanin kojeg je ljubav dovela u Beli Manastir. Pri spravljanju svoje večere oslonio se na tradicionalnu kuhinju pa su se tako na njegovom popisu namirnica našli svinjski lungić, svježi kravlji sir, kore za pitu, kulen, celer, bijela čokolada i naranča. Ivan je za svoju večeru dobio 37 bodova te time trenutno dijeli prvo mjesto s jučerašnjom domaćicom Mirjam. Oduševio je dame svojim ukusnim jelima i atmosferom koja je bila opuštena i ugodna.

Izvor: RTL

Ivan je pripravu svoje večere započeo glavnim jelom koje je nazvao 'Purger u Baranji'. "Ja stvarno ne znam što bi to moglo biti, baš je jako apstraktno", komentirala je Bojana naziv glavnog jela! Anica je, pak, bila konkretnija. "Možda je to lungić s pireom od celera". "Ime je takvo jer je na zagrebački, a glavni sastojak punjenja je kulen. Napravio sam miks zagrebačko-baranjskog jela", ispričao je Ivan i dodao da to jelo obožavaju jesti u njegovoj obitelji. "Fino bude jako, uz laganu kremu od celera", dodao je. Nakon što je završio s punjenim rolicama, Ivan se prihvatio kreme od celera te završavanja mesa. Nakon toga, prihvatio se umaka za jelo. "Sigurna sam da ćemo se kod Ivana najesti", zaključile su Bojana i Anica. Bacio se potom na pripravu deserta 'Kruglofića'. "Od čokolade možda s narančom, možda će praviti kuglice neke punjene...", zapitala se Anica o čemu se radi. Jelo je to koje najčešće radi Ivanova supruga, a u njemu uživa cijela obitelj. "Muškarcima slastice idu zajedno", komentirala je Kristina, a Ivan je upravo to dokazao u svojoj kuhinji. "Nadam se da će im biti fino, nije težak, nadam se da će biti osvježavajući", zaključio je o svojoj slastici domaćin. Posljednje se na redu za spremanje našlo predjelo 'Baranjska geometrija'. "Naš Ivan poduzetnik, geometrija, što bi to moglo biti", zapitala se Mirjam. Kristina je ocijenila da bi u svakom kutu mogao biti trokut od narezaka, a bila je prilično blizu. "Bitno mi je da im jela budu fina, ja sam dao sve od sebe, a ostalo nije u mojim rukama", komentirao je Ivan kada je upitan hoće li se damama svidjeti njegova jela.

Nakon što je Ivan svoju pripravu večere priveo kraju, pustio je suprugu da se prihvati dekoracije stola, a dame su u kombiju otkrile da jedva čekaju doći kod njega. "Mislim da će biti odlično kod Ivana", rekla je u kombiju Mirjam i dodala da smatra da će domaćin danas biti opušteniji. "Samo da se on ne istremira, da ne bude treme i bit će ok", dodala je Kristina. Dogovorile su se dame da će Ivana opustiti tijekom aperitiva i potom se dobro podružiti. Ubrzo su dame stigle kod Ivana u Beli Manastir, a došle su pjevajući mu. Ponudile su mu domaći višnjevac, limoncello i rakiju od šljive. "Svidio mi se aperitiv, bilo je tradicionalno baranjski, samo limoncello možda nije", otkrila je Bojana. Višnjevac, koji je radila Ivanova supruga, dobio je lijepe pohvale od Kristine, a Mirjam je pohvalila i njegovu cijelu dobrodošlicu. Ocijenila je da je domaćin bio bez treme i da ih je dočekao baš lijepo - domaćinski.

Stigla je potom 'Baranjska geometrija'. "Predjelo je bilo fenomenalno, baš sam se oduševila", otkrila je Anica o predjelo te pohvalila činjenicu da je Ivan majonezu radio sam. "Bilo je jako fino, majoneza kao da sam ju izmislila. Kulen malo preljut, ali se savršeno uklopio", ispričala je Bojana. Velike pohvale dobio je i od Kristine. Nakon što su se dame oduševile predjelom, stiglo je glavno jelo.

'Purger u Baranji' svidio se damama. "Moram probati pire od celera", komentirala je Mirjam, a potom je Ivan objasnio da su obiteljski odlučili jesti manje krumpira, a više pirea od celera. "Unutra vam idu skoro dva celera, ide malo maslaca i vrhnje i sol te papar", opisao je prilog Ivan. "Prozračno je", uzvratila mu je Kristina. "Lungić je bio jako fin, nije bio suh, bio je mekan i fin. Krema od celera je bila jako fina, izričito, a šampinjoni također. Oduševljena sam", komentirala je Anica. "Glavno jelo je bilo jako fino, ja inače možda ne volim puno mesa, ali ovo se taman uklopilo, gljive, celer, salata...", dodala je Bojana. Nakon finog glavnog jela, Ivan je odlučio poslužiti desert

'Kruglofić' - recept njegove supruge Ivan je damama poslužio jer je to omiljeni desert njegove kćerkice. "Desert je bio jako fin, naranča, bijela čokolada, sočno. Baš fino", komentirala je Bojana, a Mirjam je Ivanu komplimentirala rekavši da je srušio njezine predrasude. "Imao sam dvostruku tremu - radi vas i radi žene", otkrio je on. "Ne volim slatko, ne volim sve deserte, ali ovo mi je bila kraljica večeri", pohvalila je Mirjam desert. Dame su bile zadovoljne posluženom hranom, a potom ih je Ivan iznenadio i divnim poklonima.

Počastio je Ivan ekipu za kraj i svirkom gospodina Branka, koji je na gitari zasvirao ekipi, a posebno šarmirao Anicu! Ekipa se odlično provela, a Ivan je pobrao same komplimente od svojih gošći. "Bilo je odlično, cure su bile fenomenalne", otkrio je po završetku svoje večeri. Dame su zadovoljstvo iskazale i ocjenama - Kristina je Ivanu dala čistu desetku. "Potpuno se predao ovome što je radio, bio je opušten, sve je bilo savršeno", zaključila je Kristina. Mirjam mu je udijelila 9 sa plusom, a jedini razlog za devetku bilo je nedovoljno začinjeno glavno jelo. "Ivanu sam dala osam, bilo je jako fino kod njega, ali sam očekivala malo više", objasnila je, pak, Anica svoju ocjenu. Desetkom je bodovanje zaključila Bojana koja je za Ivana imala samo riječi hvale. "Da ima broj 20, napisala bih dvadeset, sve je bilo odlično", zaključila je.

U konačnici je Ivan dobio 37 bodova te trenutno dijeli prvo mjesto s Mirjam. Hoće li ih Kristina uspjeti nadmašiti? Pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20:15 samo na RTL-u!