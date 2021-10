Denise Dame zna kako privući pažnju i to je dokazala na sinoćnjem tulumu u Bijeloj kući. Do sada se oblačila u svakakva izdanja, no na tulumu je pokazala ono zbog čega je svi vole, a to je ženstvenost i seksipil.

Usred tuluma ona se popela na binu i zaplesala kao nikada do sada te je ukrala pažnju svih prisutnih. Za ovu priliku obukla je kožni top, dok je dolje nosila tangice i haltere.

Mediji je inače nazivaju kontroverznom, a ne libi se ni skinuti ispred kamera te otvoreno pričati o seksu.

Osim po svom OnlyFans profilu, Denise je publici poznata i kao sudionica slovenskog reality showa čiji se koncept bazirao na tome da četvorica muškaraca u jednom trenutku budu s njom intimni.

Brzo je postala miljenica publike. Denis život nije mazio. Svojim cimerima otkrila je da je imala vrlo teško djetinjstvo.

"Sve sam sama postigla, majka mi je bila čistačica. Teško mi je bilo, nemam roditelje kako treba, nisam imala novca, zezali su me zbog visine, maštala sam da budem poznata, evo me sad. Bilo mi je jako teško, ali sad je baš dobro", rekla je po ulasku u "Zadrugu".