Prošla epizoda HRT-ove emisije "Potjera" završila je loše po lovca Deana Kotigu kojeg su dobro izigrali natjecatelji Zoran, Nikolina i Enis.

Dean je dobio pitanje vezano uz seriju Ingmara Bergmana, "Scenes From A Marriage", koja je u Hrvatskoj prevedena kao "Prizori iz bračnog života", međutim Kotiga je odgovorio "Scene iz bračnog života", što produkcija nije htjela priznati pa je susjedna ekipa zaključila da bi odgovor mogao biti "Prizori iz bračnog života". Ovakva pogreška lovca, donijela je Zoranu, Nikolini i Enisu 94.500 kuna.

Javio se i urednik emisije

"U staroj Filmskoj enciklopediji, a i u novom Filmskom leksikonu navedeno je da se radi o Prizorima iz bračnog života. Kod nas je film igrao pod tim nazivom. Nikad se u Hrvatskoj nije prevodilo kao 'Scene iz bračnog života'. Postojala je sitna mogućnost da se to prizna, ali išli smo na točan prijevod koji je naveden u svim službenim izvorima. Inače, 'Scene iz bračnog života' igra kao predstava u Srbiji, no to nema veze jer, ponavljam, bitno je ono što se navodi kod nas u svim publikacijama - rekao je urednik ove popularne emisije, Igor Grković za Večernji list.

Grković je još dodao da javnost uvijek misli da je produkcija na strani lovca: "Ljudi misle kako smo mi uvijek naklonjeni lovcima, no to nije istina. U Potjeri su obje strane jednake, a kako i VAR u slučaju nedoumice ide na račun napadača, tako i mi dajemo prednost igračima. Sjetite se samo nedavne situacije s prizmom i piramidom kod omota albuma Pink Floyda", ispričao je.