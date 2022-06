“Bezvremenska zvijezda Goran Višnjić pridružuje se ekipi filma Vikinzi: Valhalla u velikom višegodišnjem filmu. Debitirajući u 3. sezoni Netflixove serije, glumit će Erika Crvenog, legendarnog vikinškog oca Leifa Erikssona (Sam Corlett) i Freydisa (Frida Gustavsson), koji živi u egzilu na Grenlandu zbog zločina koje je počinio na Islandu i Norveška”, eksluzivno je objavio Deadline.

Vikinzi: Valhalla, koju je stvorio Jeb Stuart kao nastavak Vikinga Michaela Hirsta, objavljena je u veljači i brzo je zaradila dvosezonsku obnovu nakon prikazivanja na Netflixovoj ljestvici Top 10. Drama počinje početkom 11. stoljeća i opisuje legendarne avanture nekih od najpoznatijih Vikinga koji su ikada živjeli – Leifa Erikssona (Corlett), Freydisa Eriksdottera (Gustavsson), Haralda Hardrade (Leo Suter) i normanskog kralja Williama Osvajača.

Ovi muškarci i žene krčit će put boreći se za opstanak u svijetu koji se stalno mijenja i razvija.

Glumačku ekipu čine Corlett, Gustavsson, Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes i Caroline Henderson.

Višnjić je glumio u nizu TV serija, uključujući Hitnu službu, Extant, Red Widow i Timeless, a nedavno je viđen u više epizoda na The Boys i This Is Us. Sljedeći će se vidjeti u ponovnom pokretanju Hellraisera, objavio je Deadline.